NAPETOSTI

Sastanak na vrhu EU-a, Danci zabranili letove civilnih dronova

Foto: Emil Helms/REUTERS

Neidentificirani dronovi viđeni su iznad Danske od 22. rujna, kad su zbog toga zatvorene zračne luke u Kopenhagenu i Oslu, piše BBC

Danska je ovaj tjedan, uoči sastanka na vrhu Europske unije u Kopenhagenu, zabranila letove svih civilnih dronova, najavio je ministar prometa te zemlje, a prenosi BBC. Ministar prometa Thomas Danielsen je rekao da je ta odluka donesena kako bi se policiji „olakšalo osiguravanje” događaja te da Danska ne može prihvatiti „inozemne dronove koji donose neizvjesnost i poremećaje”. Danska je među europskim zemljama koje su proteklih tjedana izvijestile o „incidentima s dronovima”. Letjelice su, posljednji put u subotu, viđene i iznad lokacija poput vojnih baza.

Ministri obrane deset članica EU-a su u odgovoru na tu prijetnju dogovorili stvaranje „zida od dronova”, a NATO je najavio „pojačanu budnost” diljem Baltika.

U priopćenju kojim najavljuje zabranu ministarstvo prometa reklo je da je policija „značajno pojačala pripravnost” uoči sastanka na vrhu ovaj tjedan te da ona mora „brinuti za Dance i njihove goste”.

Zabrana ostaje na snazi do 3. listopada, a kršenje bi moglo rezultirati novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

Danska trenutačno predsjeda Europskom unijom.

Neidentificirani dronovi viđeni su iznad Danske od 22. rujna, kad su zbog toga zatvorene zračne luke u Kopenhagenu i Oslu, piše BBC.

Kasnije taj tjedan isto su morali učiniti aerodromi u Aalborgu i Billundu.

Danski istražitelji nisu još identificirali odgovorne za te letove, no ministar obrane nazvao ih je „hibridnim napadima” koji su dio „sustavne operacije”.

Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da vlasti i dalje istražuju tko stoji iza tih incidenata, ali je odbila odbaciti da je to Rusija.

Moskva je „čvrsto odbacila” da stoji iza tih dronova, prenosi BBC. 

