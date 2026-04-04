Komentari 1
Sastanak u Istanbulu: Zelenski i Erdogan dogovorili suradnju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sastanak u Istanbulu: Zelenski i Erdogan dogovorili suradnju
Foto: Murat Kula/PPO

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je opsežniju sigurnosnu suradnju s Turskom nakon sastanka sa svojim kolegom Tayyipom Erdoganom u Istanbulu u subotu, dok Kijev nastoji iskoristiti svoje ratno iskustvo na međunarodnoj sceni.

Zelenski je rekao da se složio s "novim koracima" u sigurnosnoj suradnji s turskim predsjednikom i da će timovi finalizirati detalje u kratkom vremenu. "To se odnosi na sva područja u kojima možemo podupirati Tursku: stručnost, tehnologija i iskustvo", napisao je na Telegramu.

Erdogan je rekao Zelenskiju da će Turska nastaviti podupirati pregovore između Ukrajine i Rusije kako bi se završio rat, priopćili su iz ureda turskog predsjednika.

Zelenski je rekao da su dva čelnika raspravljala o mogućnostima suradnje na projektima zajedničke infrastrukture i zajedničkom razvoju plinskih polja.

POTRAGA JOŠ TRAJE Tragedija u Turskoj: Potonuo gumenjak s migrantima, najmanje 18 mrtvih
Tragedija u Turskoj: Potonuo gumenjak s migrantima, najmanje 18 mrtvih

Turska, NATO članica koja je bliska s obje strane, bila je domaćin prvih mirovnih pregovora početkom rata 2022. godine, što su bili jedini takvi pregovori sve do prošle godine kad je američki predsjednik Donald Trump pokušao zaustaviti rat, podsjeća Reuters.

Na sastanku u subotu u Istanbulu, Erdogan je rekao Zelenskiju da Turska pridaje veliku važnost pomorskoj sigurnosti u Crnom moru i da je sigurnost energetske opskrbe ključna.

Prošli tjedan, pomorski dron pogodio je tanker koji je iz Rusije prevozio sirovu naftu, uzrokujući eksploziju u Crnom moru blizu tjesnaca Bospor u Istanbulu, što je Turska osudila.

NAKON TEŠKOG PADA Turski izbornik u osječkoj je bolnici i mora na operaciju. Let avionom prevelik je rizik...
Turski izbornik u osječkoj je bolnici i mora na operaciju. Let avionom prevelik je rizik...

To je bio jedan od nekoliko incidenata unutar proteklih mjeseci koji je uključivao sankcionirane brodove koji su išli prema ili iz ruskih luka u Crnom moru.

Ukrajina je nedavno potpisala sporazume o međusobnoj sigurnosti sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Katarom, te je rekla da pregovora s nekoliko drugih bliskoistočnih zemalja o sličnim sporazumima.

Nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, Ukrajina je pokušala iskoristiti svoje iskustvo u odbijanju dronova koje je stekla tijekom četverogodišnjeg rata protiv Rusije.

Moskva već dugo koristi dronove iranskog dizajna za napade na Ukrajinu.

Komentari 1
Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

