Sastanak u Istanbulu: Zelenski i Erdogan dogovorili suradnju

Zelenski je rekao da se složio s "novim koracima" u sigurnosnoj suradnji s turskim predsjednikom i da će timovi finalizirati detalje u kratkom vremenu. "To se odnosi na sva područja u kojima možemo podupirati Tursku: stručnost, tehnologija i iskustvo", napisao je na Telegramu.

Erdogan je rekao Zelenskiju da će Turska nastaviti podupirati pregovore između Ukrajine i Rusije kako bi se završio rat, priopćili su iz ureda turskog predsjednika.

Zelenski je rekao da su dva čelnika raspravljala o mogućnostima suradnje na projektima zajedničke infrastrukture i zajedničkom razvoju plinskih polja.

Turska, NATO članica koja je bliska s obje strane, bila je domaćin prvih mirovnih pregovora početkom rata 2022. godine, što su bili jedini takvi pregovori sve do prošle godine kad je američki predsjednik Donald Trump pokušao zaustaviti rat, podsjeća Reuters.

Na sastanku u subotu u Istanbulu, Erdogan je rekao Zelenskiju da Turska pridaje veliku važnost pomorskoj sigurnosti u Crnom moru i da je sigurnost energetske opskrbe ključna.

Prošli tjedan, pomorski dron pogodio je tanker koji je iz Rusije prevozio sirovu naftu, uzrokujući eksploziju u Crnom moru blizu tjesnaca Bospor u Istanbulu, što je Turska osudila.

To je bio jedan od nekoliko incidenata unutar proteklih mjeseci koji je uključivao sankcionirane brodove koji su išli prema ili iz ruskih luka u Crnom moru.

Ukrajina je nedavno potpisala sporazume o međusobnoj sigurnosti sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Katarom, te je rekla da pregovora s nekoliko drugih bliskoistočnih zemalja o sličnim sporazumima.

Nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, Ukrajina je pokušala iskoristiti svoje iskustvo u odbijanju dronova koje je stekla tijekom četverogodišnjeg rata protiv Rusije.

Moskva već dugo koristi dronove iranskog dizajna za napade na Ukrajinu.