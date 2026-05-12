Sateliti otkrili Ruse. Putin gradi megatvornicu protiv Ukrajine

U jeku sve češćih ukrajinskih udara na Rusiju, Moskva ubrzano proširuje najveću svjetsku tvornicu dronova tipa Shahed, koje Rusi pod svojom licencom proizvode kao Geran.

Moskva je tijekom posljednje godine proširila posebnu ekonomsku zonu Alabuga u Tatarstanu, glavno rusko središte za proizvodnju dronova, za dodatnih 340 hektara. Satelitske snimke pokazuju nove hangare, proširene proizvodne pogone i stambene objekte, dok je južno od zone otvoreno još jedno veliko gradilište od oko 450 hektara čija namjena zasad nije poznata. Prema dostupnim informacijama, prema novom kompleksu gradi se i cesta koja će ga povezati s postojećom zonom, piše Telegraph.

Tvornica u Alabugi posljednjih je godina postala ključni dio ruske ratne industrije. Ondje se proizvode bespilotne letjelice dugog dometa, uključujući rusku verziju iranskih Shahed dronova pod nazivom Geran-2. Cijena proizvodnje pojedinog drona procjenjuje se između 15 i 50 tisuća funti, a u pogonima rade i maloljetnici.

Vrhovni ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirski, rekao je da Rusija planira udvostručiti proizvodnju “dronova samoubojica” na čak 1000 dnevno. Američki dužnosnici rekli su za The New York Times da Kremlj preko Kaspijskog mora šalje komponente za dronove Iranu kako bi pomogao obnovu iranskih vojnih kapaciteta tijekom aktualnog primirja. Taj morski pravac već se godinama koristi za prijevoz vojne opreme između dviju zemalja.

Tijekom sukoba Izraela i Irana izraelske snage napale su iransku luku Bandar Anzali upravo kako bi poremetile ruske isporuke vojne opreme, uključujući Shahed dronove i topničke granate.