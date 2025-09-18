Obavijesti

News

Komentari 0
SKLOPILI PAKT

Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su sporazum o obrani

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su sporazum o obrani
Foto: Saudi Press Agency/REUTERS

Sporazum Saudijske Arabije s Pakistanom dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Pakistan u svibnju vodio kratki vojni sukob s Indijom

Saudijska Arabija i nuklearno naoružani Pakistan potpisali su u srijedu sporazum o međusobnoj obrani, što značajno osnažuje višedesetljetno sigurnosno partnerstvo u vrijeme pojačanih regionalnih napetosti. Jačanje obrambenih odnosa dolazi u trenutku kada arapske zemlje Perzijskog zaljeva postaju sve opreznije u pogledu pouzdanosti Sjedinjenih Država kao svog dugogodišnjeg jamca sigurnosti. Izraelski napad na Katar prošlog tjedna pojačao je tu zabrinutost. "Ovaj sporazum je kulminacija višegodišnjih rasprava. Ovo nije odgovor na određene zemlje ili specifične događaje, već institucionalizacija dugogodišnje i duboke suradnje između naših dviju zemalja", rekao je visoki saudijski dužnosnik Reutersu.

Izraelski pokušaj eliminiranja političkih vođa Hamasa zračnim napadima na Dohu, dok su raspravljali o prijedlogu prekida vatre u čemu posreduje Katar, razbjesnio je arapske zemlje.

Sporazum bi mogao donijeti strateške promjene u kompleksnoj regiji. Saveznici Washingtona, zaljevske monarhije, nastojali su stabilizirati veze s Iranom i Izraelom kako bi riješili dugogodišnje sigurnosne probleme.

No rat u Gazi donio je promjene, a zaljevska država Katar ove godine je već dva puta bila izložena izravnim napadima, jednom od Irana, a jednom od Izraela.

SNAŽAN MONSUN Pakistan: U dva dana više od 320 poginulih zbog jakih kiša
Pakistan: U dva dana više od 320 poginulih zbog jakih kiša

Sporazum Saudijske Arabije s Pakistanom dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Pakistan u svibnju vodio kratki vojni sukob s Indijom.

Glasnogovornik indijskog ministarstva vanjskih poslova, Randhir Jaiswal, u četvrtak je objavio na X-u da je Indija svjesna razvoja događaja te da će proučiti implikacije istog za sigurnost New Delhija i regionalnu stabilnost.

Visoki saudijski dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, priznao je potrebu da se uravnoteže odnosi s pakistanskim rivalom, Indijom, koja također posjeduje nuklearno oružje.

"Naš odnos s Indijom je snažniji nego što je ikad bio. Nastavit ćemo razvijati taj odnos i nastojati doprinijeti regionalnom miru kako god možemo", rekao je.

Na pitanje hoće li Pakistan biti obvezan Saudijskoj Arabiji osigurati nuklearni kišobran kao dio sporazuma, saudijski dužnosnik je odgovorio: "Ovo je sveobuhvatni obrambeni sporazum koji obuhvaća sva vojna sredstva".

"Cilj ovog sporazuma, koji odražava zajedničku predanost obje nacije jačanju sigurnosti te postizanju sigurnosti i mira u regiji i svijetu, razvoj je aspekata obrambene suradnje između dviju zemalja i jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakve agresije. Sporazumom se navodi da će se svaka agresija na bilo koju zemlju (od te dvije zemlje) smatrati agresijom na obje", priopćeno je iz ureda pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa nakon potpisivanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025