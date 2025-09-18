Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su sporazum o obrani

Saudijska Arabija i nuklearno naoružani Pakistan potpisali su u srijedu sporazum o međusobnoj obrani, što značajno osnažuje višedesetljetno sigurnosno partnerstvo u vrijeme pojačanih regionalnih napetosti. Jačanje obrambenih odnosa dolazi u trenutku kada arapske zemlje Perzijskog zaljeva postaju sve opreznije u pogledu pouzdanosti Sjedinjenih Država kao svog dugogodišnjeg jamca sigurnosti. Izraelski napad na Katar prošlog tjedna pojačao je tu zabrinutost. "Ovaj sporazum je kulminacija višegodišnjih rasprava. Ovo nije odgovor na određene zemlje ili specifične događaje, već institucionalizacija dugogodišnje i duboke suradnje između naših dviju zemalja", rekao je visoki saudijski dužnosnik Reutersu.

Izraelski pokušaj eliminiranja političkih vođa Hamasa zračnim napadima na Dohu, dok su raspravljali o prijedlogu prekida vatre u čemu posreduje Katar, razbjesnio je arapske zemlje.

Sporazum bi mogao donijeti strateške promjene u kompleksnoj regiji. Saveznici Washingtona, zaljevske monarhije, nastojali su stabilizirati veze s Iranom i Izraelom kako bi riješili dugogodišnje sigurnosne probleme.

No rat u Gazi donio je promjene, a zaljevska država Katar ove godine je već dva puta bila izložena izravnim napadima, jednom od Irana, a jednom od Izraela.

Sporazum Saudijske Arabije s Pakistanom dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Pakistan u svibnju vodio kratki vojni sukob s Indijom.

Glasnogovornik indijskog ministarstva vanjskih poslova, Randhir Jaiswal, u četvrtak je objavio na X-u da je Indija svjesna razvoja događaja te da će proučiti implikacije istog za sigurnost New Delhija i regionalnu stabilnost.

Visoki saudijski dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, priznao je potrebu da se uravnoteže odnosi s pakistanskim rivalom, Indijom, koja također posjeduje nuklearno oružje.

"Naš odnos s Indijom je snažniji nego što je ikad bio. Nastavit ćemo razvijati taj odnos i nastojati doprinijeti regionalnom miru kako god možemo", rekao je.

Na pitanje hoće li Pakistan biti obvezan Saudijskoj Arabiji osigurati nuklearni kišobran kao dio sporazuma, saudijski dužnosnik je odgovorio: "Ovo je sveobuhvatni obrambeni sporazum koji obuhvaća sva vojna sredstva".

"Cilj ovog sporazuma, koji odražava zajedničku predanost obje nacije jačanju sigurnosti te postizanju sigurnosti i mira u regiji i svijetu, razvoj je aspekata obrambene suradnje između dviju zemalja i jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakve agresije. Sporazumom se navodi da će se svaka agresija na bilo koju zemlju (od te dvije zemlje) smatrati agresijom na obje", priopćeno je iz ureda pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa nakon potpisivanja.