Saudijski prijestolonasljenik je stigao u Bijelu kuću: Trump mu je organizirao i svečanu večeru

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u srijedu je tijekom drugog dana svog posjeta SAD-u na Kapitolu razgovarao s članovima Kongresa, ističući jače gospodarske i sigurnosne veze dviju zemalja i umanjujući kritike zbog kršenja ljudskih prava.

Predsjednik SAD-a Donald Trump priredio je bin Salmanu raskošan doček u Bijeloj kući u utorak i stao u njegovu obranu zbog ubojstva novinara Washington Posta Jamala Khashoggija 2018. godine, koje su, prema zaključku američkih obavještajnih službi, počinili saudijski agenti po nalogu prijestolonasljednika.

Foto: Evelyn Hockstein

Nekolicina republikanskih članova Kongresa, među kojima predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson, predsjednik Odbora za vanjske poslove Senata Jim Risch i predsjednik Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Brian Mast, prisustvovali su svečanoj večeri u Bijeloj kući za bin Salmana u utorak.

Bin Salman je nakon Khashoggijeve smrti bio smatran otpadnikom u Washingtonu, ali je njegova rehabilitacija ovoga tjedna službeno potvrđena.

Državni tajnik Marco Rubio, koji je kao republikanski senator 2019. rekao da se prijestolonasljednik ponaša kao “totalni gangster”, sjedio je blizu njega tijekom sastanka u Ovalnom uredu u utorak. Trump je više puta ponovio da mu je "čast" biti prijatelj saudijskog čelnika, a dvojica su se muškaraca držala za ruke.

Foto: Tom Brenner

To je u oštrom kontrastu s pogledom Washingtona na bin Salmana tijekom Trumpova prvog mandata, kada su se zakonodavci razbjesnili zbog uloge Rijada u građanskom ratu u Jemenu i zbog stanja ljudskih prava, što je kulminiralo Khashoggijevim ubojstvom u saudijskom konzulatu u Turskoj.

“On je nepromišljen, brutalan, sklon eskalaciji, preuzimanju visokih rizika, konfrontacijskom pristupu u vanjskoj politici i mislim da je sve spremniji testirati granice onoga što mu Sjedinjene Države dopuštaju”, rekao je Rubio tada.

Bin Salman je zanijekao da je naredio operaciju, ali je priznao odgovornost kao de facto vladar Saudijske Arabije.

Prijestolonasljednik je prisustvovao jednosatnom prijemu u organizaciji Johnsona na kojem su bili republikanci i demokrati. Prijem nije bio najavljen, nije bilo uobičajenih obraćanja medijima ni fotografiranja.

Mast je rekao da su razgovarali o unutarnjoj budućnosti Saudijske Arabije, Izraelu i Gazi, prijenosu tehnologije i kineskoj špijunaži. Risch i senatorica Jeanne Shaheen kasnije su se sastali s bin Salmanom izvan Kapitola.

Foto: Tom Brenner

Nekoliko zakonodavaca oštro je kritiziralo bin Salmana i Trumpovu izjavu o Khashoggijevoj smrti: “Dogodile su se stvari.”

Senator Tim Kaine zatražio je donošenje rezolucije povodom sedme godišnjice ubojstva, upozorivši da podrška saudijskom režimu bez odgovornosti nije u skladu s američkim vrijednostima. Senator Risch to je blokirao, ističući važnost Saudijske Arabije kao sigurnosnog partnera.

Foto: Evelyn Hockstein

Bin Salman je s Trumpom dogovorio povećanje saudijskih ulaganja u SAD s 600 milijardi na bilijun dolara te najavio nove sporazume o prodaji oružja, civilnoj nuklearnoj suradnji i umjetnoj inteligenciji te je sudjelovao i na investicijskoj konferenciji.

Nakon prijema u Zastupničkom domu, zastupnik Gregory Meeks zatražio je da administracija izvijesti Kongres o dogovorima i propitao moguće koristi za Trumpove obiteljske poslove.