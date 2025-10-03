Obavijesti

NA ŽRTVU UREZALA PENTAGRAM

Savezna država u SAD-u pogubit će prvu ženu nakon 200 godina. Njezin užasni zločin zgrozio sve

Savezna država u SAD-u pogubit će prvu ženu nakon 200 godina. Njezin užasni zločin zgrozio sve
Foto: Christa Gail Pike Legal team, Canva (ilustracija)

U šumi je brutalno mučila nesretnu Slemmer. Urezala joj je pentagram na prsa, brutalno ju je tukla, zadržala je i komad njezine lubanje kao trofej. Sve to jer je vjerovala kako joj želi ukrasti dečka...

Nakon više od 200 godina, američka savezna država Tennessee priprema se za pogubljenje jedne žene. Posljednje egzekucija žene u Tennesseeju dogodila se 1819. godine, a pogubljenje Christe Gail Pike zakazano je za 30. rujna 2026. godine, javlja Fox.

Pike je osuđena na smrt 1996. godine kao 20-godišnjakinja zbog brutalnog ubojstva 19-godišnje Colleen Slemmer

Zajedno s tadašnjim dečkom Tadarylem Shippom (17) i prijateljicom Shadollom Peterson (18), Pike je 12. siječnja, uz obećanja o pomirenju i marihuani, namamila Slemmer u šumu blizu kampusa Sveučilišta u Tennesseeju.

U šumi je. uz pomoć dečka, brutalno mučila nesretnu Slemmer. Urezala joj je pentagram na prsa, tukla ju je, zadržala je i komad njezine lubanje kao trofej nakon ubojstva. Sve to jer je vjerovala kako joj želi ukrasti dečka...

Foto: Christa Gail Pike legal team

- Tijelo te djevojke bilo je toliko unakaženo da sam prvo vjerovao kako je riječ o lešu neke životinje - kazao je pred sudom čovjek koji je pronašao tijelo u šumi..

Njezini pomagači dobili su drastično različite kazne.

Shipp je osuđen na doživotni zatvor s mogućnošću uvjetnog otpusta 2026. godine. Sudjelovao je u napadu na Slemmer, ali bio je maloljetan, pa nije mogao dobiti smrtnu kaznu. Peterson, koja je pristala svjedočiti protiv Pike, dobila je samo uvjetnu kaznu. Ona je držala stražu dok je dvojac mučio Slemmer...

Pikeini odvjetnici uporno ističu da njihova klijentica u današnje vrijeme nikada ne bi dobila smrtnu kaznu. Tvrde kako je imala bipolarni poremećaj i PTSP koji nisu dijagnosticirani tijekom suđenja, kako je fizički i seksualno zlostavljana u djetinjstvu...

Odvjetnici Christe Gail Pike još uvijek se nadaju pomilovanja ili zamijenı smrtne kazne doživotnim zatvorom. Ističu da se društveni stavovi prema tome tko zaslužuje smrtnu kaznu značajno promijenio od 1990-ih godina.

Tennessee osuđenima na smrt 'nudi' dvije opcije - električnu stolicu ili smrtonosnu injekciju.

Ukupno su u povijesti Tennessejja pogubljene samo četiri žene. Na nacionalnoj razini, od 1976. godine pogubljeno je 18 žena, što čini tek 1 posto svih modernih pogubljenja u SAD-u. 

Pike je među svega 48 žena na listi za smrtnu kaznu u SAD-u.
 

