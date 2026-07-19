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DVIJE PLJAČKE

Savjetnik u HNB-u pljačkao po Zagrebu? 'Pomračio mi se um...'

Piše 24sata,
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Savjetnik u HNB-u pljačkao po Zagrebu? 'Pomračio mi se um...'
Foto: PU krapinsko-zagorska
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Muškarac je oko 17.15 sati na benzinskoj postaji počinio razbojništvo nad 21-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac

Kako doznaje RTL Danas muškarac koji je u četvrtak u Ulici Siget u Novom Zagrebu opljačkao benzinsku postaju i salon radi kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB).

Zbog svega je završio kod istražnog suca, koji mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela određen istražni zatvor u Remetincu. 

Navodno je motiv razbojništva bio dug koji je morao vraćati. Prvo je otuđio 700 eura opljačkavši benzinsku, a kada je došao u salon bio je, piše Net.hr, gol do pasa, te je uz prijetnju nožem otuđio 50 eura.

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Na sudu se branio da je doživio pomračenje uma ("blackout") te da ima problem s alkoholom. Podsjetimo, muškarac je oko 17.15 sati na benzinskoj postaji počinio razbojništvo nad 21-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac. Iz Policijske uprave zagrebačke navode kako materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, isti je muškarac samo 20 minuta kasnije, u 17.35 sati, počinio još jedno razbojništvo u salonu koji se nalazi u blizini benzinske postaje.

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