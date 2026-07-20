Savjetniku HNB-a određen istražni zatvor: Sumnjiče ga za dvije pljačke u Zagrebu

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je na prijedlog velikogoričkog Županijskog državnog odvjetništva pritvor 38-godišnjem pljačkašu za kojeg mediji navode da je savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB). Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), 38-godišnjaku osumnjičenom za razbojništvo određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Prema navodima DORH-a, osumjničeni je prošlog četvrtka, na području Novog Zagreba, ušao maskiran u prostor benzinske pumpe gdje je od djelatnica zatražio da iz blagajne izvade novac, držeći pritom jednu ruku omotanu vrećicom u položaju koji je sugerirao da u njoj drži sredstvo pogodno za nanošenje ozljeda, zbog čega su mu one u strahu predale 696 eura, nakon čega je pobjegao.

Potom je maskiran ušao u jedan frizerski salon te djelatnici zaprijetio nožem i zatražio novac kojeg mu je djelatnica u strahu predala.

Prema pisanju medija, osumnjičeni je savjetnik u HNB-u te da je imao problema s alkoholom, kao i da je motiv za razbojništava bio dug koji je morao vraćati.

Iz HNB-a su poručili da kod nadležnih tijela provjeravaju identitet počinitelja. U slučaju da zaprime službenu potvrdu da je riječ o zaposleniku HNB-a, ističu kako će pokrenuti hitnu proceduru za izvanredni otkaz osumnjičeniku.