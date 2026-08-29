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BIOLOŠKI PAKAO PLUS+

Scenarij je jeziv: Iz ruskog instituta u Sibiru izlazi genetski modificirana verzija kuge...

Piše Filip Sulimanec,
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Scenarij je jeziv: Iz ruskog instituta u Sibiru izlazi genetski modificirana verzija kuge...
Foto: Photo: Wang Jianwei/XINHUA
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Novi Express donosi veliki prikaz knjige ‘Biological War: A Scenario’. Američka novinarka Annie Jacobsen donijela je jezivi i prilično moguć scenarij u kojem jedan patogen gura društvo u potpuni kaos

Annie Jacobsen u knjizi “Biological War: A Scenario” pokušava učiniti nešto istodobno jednostavno i vrlo neugodno: zamisliti kako bi izgledao veliki biološki rat i što bi se dogodilo kad bi se biološka prijetnja sudarila s institucijama, politikom, zdravstvenim sustavom i svakodnevnim životom milijuna ljudi. Nakon knjige “Nuclear War: A Scenario”, Jacobsen ponovno bira formu scenarija, odnosno pripovijeda izmišljeni niz događaja oslanjajući se na stvarne institucije, znanstvene spoznaje, vojne procedure i razgovore sa stručnjacima. Rezultat nije klasičan znanstveni prikaz biološkog ratovanja, ali nije ni običan triler. To je hibrid publicistike i katastrofične fikcije čija je glavna ambicija čitatelja natjerati da se zapita koliko bi društvo bilo spremno za prijetnju koju ne može odmah vidjeti, identificirati ni zaustaviti.

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