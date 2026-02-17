Obavijesti

News

Komentari 1
UBIO SUPRUGU

Scene kaosa na hokejaškoj utakmici: Ušao na tribine pa ubio dvoje ljudi. Presudio i sebi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Scene kaosa na hokejaškoj utakmici: Ušao na tribine pa ubio dvoje ljudi. Presudio i sebi
Foto: X/Screenshoot

Načelnica policije Tina Goncalves potvrdila je da je napadač 56-godišnji Robert Dorgan, koji je koristio i ime Roberta Esposito

Admiral

Srednjoškolska hokejaška utakmica u Pawtucketu, Rhode Island, pretvorila se u ponedjeljak u stravičnu scenu krvoprolića kada je 56-godišnjak usred gledališta otvorio vatru na vlastitu obitelj. U napadu, koji se odvio pred stotinama prestravljenih gledatelja i igrača, ubijene su dvije osobe, a još tri su u kritičnom stanju. Počinitelj si je nakon napada oduzeo život.

Trenuci užasa odvili su se oko 14:30 po lokalnom vremenu u dvorani Lynch Arena. Prijenos utakmice uživo zabilježio je zvukove najmanje deset hitaca, nakon čega su igrači i publika u panici počeli bježati i tražiti zaklon. Neki su igrači preskakali ogradu klizališta, dok su se drugi zabarikadirali u svlačionicama. Snimka se proširila društvenim mrežama.

UŽAS U KANADI Objavili fotografije ubojice s puškom, među žrtvama i majka. Bio je poznat policiji od ranije...
Objavili fotografije ubojice s puškom, među žrtvama i majka. Bio je poznat policiji od ranije...

Svjedoci su ispričali kako su u početku mislili da se radi o pucanju balona ili udaranju klizaljkama o ogradu, no kada su pucnjevi nastavljeni, nastao je potpuni kaos. Policija je na mjesto događaja stigla za manje od dvije minute.

Policija: 'Radi se o ciljanom napadu'

Načelnica policije Tina Goncalves potvrdila je da je napadač 56-godišnji Robert Dorgan, koji je koristio i ime Roberta Esposito. Prema prvim informacijama, radi se o ciljanom napadu koji proizlazi iz obiteljskog spora. Dorgan, otac jednog od igrača, pucao je na svoju suprugu, troje djece i obiteljskog prijatelja. Supruga je preminula na mjestu događaja, a jedno od djece podleglo je ozljedama u bolnici. Načelnica je pohvalila hrabrog građanina koji je pokušao svladati napadača. Jedan od očeva na utakmici uspio je Dorganu oteti pištolj, no on je imao i drugo oružje.

KAO U MMA-U FOTO Kaos na ledu! Pogledajte brutalno šaketanje hokejaša, strogo zabranjeno na Igrama
FOTO Kaos na ledu! Pogledajte brutalno šaketanje hokejaša, strogo zabranjeno na Igrama

Nakon tragedije, ispred policijske postaje novinarima se obratila žena koja se predstavila kao kći napadača.

​- Moj otac je bio napadač. Pucao je u moju obitelj i sada je mrtav - izjavila je, dodavši kako je bio "jako bolestan" i imao "psihičkih problema".

Sudski zapisi otkrivaju turbulentnu prošlost obitelji, uključujući i sukobe vezane uz Dorganovu tranziciju spola, što je njegova tadašnja supruga navela i kao jedan od razloga u zahtjevu za razvod braka 2020. godine. Zbog ovog događaja, sve sportske utakmice u Rhode Islandu privremeno su odgođene.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'
PRATITE NA 24SATA

Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Pojavila se snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Kako doznajemo, s njim su i policajci
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?
DETALJI TRAGEDIJE

Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?

Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume. U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026