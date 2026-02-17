Scene kaosa na hokejaškoj utakmici: Ušao na tribine pa ubio dvoje ljudi. Presudio i sebi

Srednjoškolska hokejaška utakmica u Pawtucketu, Rhode Island, pretvorila se u ponedjeljak u stravičnu scenu krvoprolića kada je 56-godišnjak usred gledališta otvorio vatru na vlastitu obitelj. U napadu, koji se odvio pred stotinama prestravljenih gledatelja i igrača, ubijene su dvije osobe, a još tri su u kritičnom stanju. Počinitelj si je nakon napada oduzeo život.

Trenuci užasa odvili su se oko 14:30 po lokalnom vremenu u dvorani Lynch Arena. Prijenos utakmice uživo zabilježio je zvukove najmanje deset hitaca, nakon čega su igrači i publika u panici počeli bježati i tražiti zaklon. Neki su igrači preskakali ogradu klizališta, dok su se drugi zabarikadirali u svlačionicama. Snimka se proširila društvenim mrežama.

Svjedoci su ispričali kako su u početku mislili da se radi o pucanju balona ili udaranju klizaljkama o ogradu, no kada su pucnjevi nastavljeni, nastao je potpuni kaos. Policija je na mjesto događaja stigla za manje od dvije minute.

Policija: 'Radi se o ciljanom napadu'

Načelnica policije Tina Goncalves potvrdila je da je napadač 56-godišnji Robert Dorgan, koji je koristio i ime Roberta Esposito. Prema prvim informacijama, radi se o ciljanom napadu koji proizlazi iz obiteljskog spora. Dorgan, otac jednog od igrača, pucao je na svoju suprugu, troje djece i obiteljskog prijatelja. Supruga je preminula na mjestu događaja, a jedno od djece podleglo je ozljedama u bolnici. Načelnica je pohvalila hrabrog građanina koji je pokušao svladati napadača. Jedan od očeva na utakmici uspio je Dorganu oteti pištolj, no on je imao i drugo oružje.

Nakon tragedije, ispred policijske postaje novinarima se obratila žena koja se predstavila kao kći napadača.

​- Moj otac je bio napadač. Pucao je u moju obitelj i sada je mrtav - izjavila je, dodavši kako je bio "jako bolestan" i imao "psihičkih problema".

Sudski zapisi otkrivaju turbulentnu prošlost obitelji, uključujući i sukobe vezane uz Dorganovu tranziciju spola, što je njegova tadašnja supruga navela i kao jedan od razloga u zahtjevu za razvod braka 2020. godine. Zbog ovog događaja, sve sportske utakmice u Rhode Islandu privremeno su odgođene.

