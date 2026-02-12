Objavili fotografije ubojice s puškom, među žrtvama i majka. Bio je poznat policiji od ranije...

U udaljenoj zajednici Tumbler Ridge u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija dogodio se jedan od najsmrtonosnijih masovnih napada u posljednjih nekoliko godina. Policija je identificirala počinitelja i objavila njegove ranije fotografije, uključujući jednu na kojoj drži pušku.

Prema službenim informacijama, 18-godišnjak Jesse Van Rootselaar, koji je napustio srednju školu, prvo je ubio svoju majku i 11-godišnjeg polubrata u obiteljskoj kući. Nakon toga se preselio na Tumbler Ridge Secondary School, gdje je pucao i ubio najmanje šest ljudi. Tijela su pronađena u školi, a među žrtvama su i učenici.

Policija i dalje istražuje okolnosti napada, no preliminarni podaci pokazuju da je počinitelj možda imao neregistrirano oružje.

Ranije su mu iz obiteljske kuće oduzeta vatrena oružja zbog zabrinutosti za njegovo mentalno zdravlje, ali su kasnije vraćena zakonitom vlasniku.

Van Rootselaar je identificiran kao transrodna osoba; rođen je kao muškarac, a prije nekoliko godina započeo je tranziciju. Tijekom napada policija ga je inicijalno opisala kao “ženu u haljini”.

Prestravljena zajednica Tumbler Ridgea, koja broji nešto više od 2 400 stanovnika, suočava se s teškim gubitkom. Stanovnici opisuju grad kao “veliku obitelj”, te izražavaju duboku tugu zbog tragičnih događaja.

Zamjenik povjerenika kanadske policije Dwayne McDonald rekao je da je Van Rootselaar "rođen kao biološki muškarac ... koji je prije otprilike šest godina započeo tranziciju u žensko i identificirao se kao žena".

Van Rootselaar je bio poznat policiji. Policajci su tijekom godina više puta dolazili u obiteljsku kuću zbog zabrinutosti za njegovo mentalno zdravlje, rekao je McDonald.