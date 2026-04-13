Schildenfeld: 'Nisam znao da je Mamić 'zaradio' 200.000 € od transfera. Bilo mi je bitno igrati'

Saslušanjem dva nova svjedoka, trenera i bivšeg nogometaša Gordona Schildenfelda te Bore Primorca, pomoćnog trenera u Arsenalu, na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama. Schildenfeld je ispričao kako je u Dinamu igrao u dva navrata, prvo 2007. godine s ugovorom na godinu dana, a potom 2015. U Dinamo je došao iz Šibenika, a doveo ga je prijatelj i nogometaš Josip Bulat.

- Dinamo je poštovao sve uvjete moga ugovora. Ne znam da li sam po to ugovoru imao pravo na dio transfernog obeštećenja. Prvi puta sam iz Dinama otišao u Besiktas. Oko tog transfera sam razgovarao sa Zoranom Mamićem koji mi je rekao da postoji interes za mene.

Tada nisam imao menadžera koji bi me zastupao pa sam o tome razgovarao s Josipom Bulatom koji mi je bio kao savjetnik i kojemu sam vjerovao. Kada sam rekao Zoranu da me Besiktas zanima, u priču ulazi Mario Mamić koji je putovao s nama u Istanbul jer je on dogovarao uvjete o transferu za Dinamo. Bulat i ja smo dogovarali uvjete za mene. Ne znam što je Mario dogovorio za sebe i Dinamo s Besiktasom.

Osijek: Na Županijskom sudu nastavljeno je suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Moji uvjeti su zadovoljeni, potpisao sam ugovor i tamo sam bio godinu dana. Kasnije sam se vratio u Dinamo 2015. godine. Došao sam kao slobodan igrač iz grčkog Panathinaikosa. Zdravko me nazvao, pokazao interes, dogovorili smo se za pet minuta i to je bilo to. Ne znam je li bilo menadžera koji su uključeni u taj transfer, spominjali su se neki - ispričao je bivši trener NK Vukovara.

Schildenfeld nije znao da li se Mario Mamić naplatio od njegovog transfera u Istanbul niti koliko je vrijedio taj transfer.

Prema optužnici USKOK-a transfer je vrijedio dva milijuna eura, a na računima Zdravka Mamića završilo je oko 200 tisuća eura na ime posredovanja u transferu. Taj je novac isplaćen na inozemnu tvrtku na ime Maria Mamića koji je potom podizao gotovinu i prebacivao ju je na očeve račune.

Svjedok Boro Primorac svjedočio je video linkom iz Splita jer nije bio u mogućnosti doći u Osijek. Svjedočio je o transferu Eduarda da Silve u Arsenal, gdje je tada Primorac bio pomoćni trener, više od 20 godina.

- Kada su došli ljudi iz Dinama u Arsenal pregovarati oko transfera da Silve, ja sam bio tu za slučaj da treba nešto prevoditi. Ne znam kako je došlo do tog transfera i što je bio dogovor među klubovima. Kao trener nikada se nisam bavio transferima.

Na te pregovore došli su ljudi iz Arsenala, direktor i financijski direktor, kao i Zdravko i Zoran Mamić, ali i još neki ljudi iz Dinama koje nisam poznavao. Mi smo igrali više puta s Dinamom još dok je trener bio Kuže i Dinamo je ostavio dobar dojam.

Na sastanku su pričali na engleskom o tome kakav je Eduardo, ali ne znam ništa o tome kakve su mu uvjete obećali i koliko Arsenal treba platiti Dinamu - ispričao je Primorac dodajući kako misli da na pregovorima nije bio i nogometaš da Silva.

Više puta je istaknuo kako ne zna nikakve detalje oko transferu, ali da bi to mogao znati Arsene Wenger koji je tada bio trener Arsenala i također je bio na sastanku.