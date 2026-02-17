Obavijesti

News

Komentari 0
NE PROVODE REFORME

Schmidt: Ukrajina ubrzano ide k EU, a BiH stoji u mjestu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Schmidt: Ukrajina ubrzano ide k EU, a BiH stoji u mjestu
Konferencija za medije Visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta | Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Kako bi osigurala otvaranje pristupnih pregovora BiH mora usvojiti zakon o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) na što se čeka još od proljeća 2024. godine

Admiral

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt izjavio je da će Ukrajina ubrzanim koracima napredovati na putu prema Europskoj uniji ocijenivši kako bi bilo nužno da se taj proces proširi i na zapadni Balkan, ali je upozorio kako BiH opet može biti u problemima jer ne provodi reforme.

Schmidt je sudjelovao u Muenchenu na sigurnosnoj konferenciji i bosanskohercegovačkim medijma istaknuo da je najvažniji rezultat tog skupa bila potvrda nastavka savezništva SAD, EU i NATO-a što ima posebni značaj u naporima da se okonča rat u Ukrajini.

Drugom važnom temom ocijenio je raspravu o procesu proširenja EU pri čemu je potvrđena europska perspektiva Ukrajine, odnosno ubrzanje procesa njezina pristupanja.

Poručio je kako bi takva prilika morala postojati i za zapadni Balkan, uključujući i BiH, ali ta zemlja i dalje ima najviše problema sama sa sobom jer sada postoji potpuni zastoj u provedbi očekivanih i obećanih reformi.  

ŽELI OSIGURATI STABILNOST Christian Schmidt: Ostajem u BiH, izborni zakon mora se promijeniti u parlamentu
Christian Schmidt: Ostajem u BiH, izborni zakon mora se promijeniti u parlamentu

"Nažalost, nisam mogao izvijestiti svoje sugovornike da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak. Nisam mogao objasniti zašto dva jednostavna zakona, potrebna za otvaranje pristupnih pregovora, još nisu usvojena u parlamentu BiH", kazao je Schmidt.

Kako bi osigurala otvaranje pristupnih pregovora BiH mora usvojiti zakon o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) na što se čeka još od proljeća 2024. godine. Oba zakona su u različitim prijedlozima mjesecima u parlamentarnoj proceduri no nema naznaka da bi uskoro mogli biti i usvojeni jer se parlamentrane stranke ne slažu u sadržaju. 

Nema naznaka niti da bi BiH uskoro mogla imenovati glavnog pregovarača, a bez toga nema ni sazivanja prve međuvladine konferencije.

Schmidt je poručio da je vrijeme za priču prošlo i da međunarodna zajednica očekuje konkretne odluke bosanskohercegovačkih političara. Podsjetio je kako zbog političkih blokada BiH gubi oko tri milijarde eura koje bi mogla iskoristiti za jačanje gospodarstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
S Dabrom pjevali i policajci; Plenković: Koalicija je sigurna, ovo je politički nebranjivo
IZ MINUTE U MINUTU

S Dabrom pjevali i policajci; Plenković: Koalicija je sigurna, ovo je politički nebranjivo

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026