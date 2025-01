Scholz optužio svog rivala za suradnju s krajnjom desnicom

Njemački kancelar Olaf Scholz optužio je svoga glavnog rivala na saveznim izborima sljedeći mjesec da je prekršio nepisano pravilo o nesuradnji s krajnjom desnicom kada je signalizirao da je otvoren progurati kroz parlament mjere vezane uz migraciju zajedno s krajnje desnim AfD-om.

Friedrich Merz, kandidat konzervativaca CDU/CSU za kancelara na izborima 23. veljače, dugo je otpisivao formiranje koalicije s nacionalističkom Alternativom za Njemačku (AfD), govoreći da su preekstremni.

No on je svojim stavom prema imigraciji pomaknuo konzervativce proteklih godina dodatno prema udesno, tako da to stajalište sve više nalikuje stavu AfD-a.

Merz je u četvrtak najavio da će u slučaju da postane kancelar, „od prvog dana“ uvesti kontrole na svim granicama i spriječiti svaki pokušaj ilegalnog ulaska u zemlju, dan nakon napada u Aschaffenburgu u kojem su ubijene dvije osobe, od kojih jedno dijete i za koje se sumnjiči jedan Afganistanac.

Također je rekao da će idući tjedan parlamentu podnijeti prijedloge o migraciji, uključujući i onaj da se saveznoj policiji dopusti zahtjev za uhićenjem ljudi koje uhvate bez pravne osnove za ostankom u Njemačkoj.

S obzirom na to da su Scholzovi Socijaldemokrati (SPD) i Zeleni protivni takvim potezima, konzervativci će se morati osloniti na podršku AfD-a i Slobodnih demokrata (FDP) za uspjeh.

"Sljedeći tjedan, predstavit ćemo prijedloge njemačkom Bundestagu koji su isključivo u skladu s našim uvjerenjima", rekao je Merz. "I predstavit ćemo ih bez obzira na to tko se slaže s njima."

CDU/CSU je u prošlosti, kao i druge 'mainstream' stranke, nastojao izbjeći iznošenje prijedloga na nacionalnoj razini za koje je znao da bi mogli proći samo s AfD-om.

“Do sada sam imao dojam da se možemo osloniti na izjavu oporbenog čelnika da neće surađivati ​​s AfD-om ni nakon izbora”, rekao je Scholz za Stuttgarter Zeitung.

"Sada kada CDU želi progurati svoje prijedloge u Bundestagu uz glasove AfD-a, stvarno sam zabrinut", dodao je, naglasivši da se brana prema AfD-u ne bi smjela srušiti.