Šćuric će se braniti sa slobode. Roditelji za 24sata: 'Bojali smo se da će sve pasti u zaborav'

Alen Šćuric, šef Zagrebačkih mažoretkinja, uhićen je u srijedu navečer zbog sumnje da je počinio 14 kaznenih djela na štetu 11 djevojaka. U četvrtak je ispitan u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu. Sutkinja istrage nije prihvatila zahtjev državnog odvjetništva da ga se zadrži na 30 dana jer nisu uspjeli dokazati da će ponoviti kazneno djelo koje mu se stavlja na teret niti da može utjecati na svjedoke. Neslužbeno doznajemo da se Šćuricu na teret u ovom slučaju ne stavljaju nikakve financijske malverzacije ili kaznena djela iz gospodarskog kriminaliteta. Ispitan je zbog kaznene prijave koju je protiv njega podnijela zagrebačka policija zbog osam povreda prava djeteta i šest spolnih uznemiravanja djevojaka.

Šest kaznenih djela odnosi se na spolno uznemiravanje, za što je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Među žrtvama ima i maloljetnica. Sumnja se da je počinio i osam povreda djetetovih prava, za što predviđena zatvorska kazna iznosi od jedne do pet godina zatvora. Sumnjiči ga se, međutim, i za kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

"Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem utvrđivanja svih oštećenih, odnosno žrtava kaznenih djela iz domene kaznenopravne zaštite djece i mladih te sumnje da je osumnjičeni kao vlasnik i jedina osoba ovlaštena za zastupanje jedne pravne osobe i tri udruge ostvario obilježja kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta", priopćila je policija.

- Iskreno, nismo vjerovali da će biti priveden, bojali smo se nekog uobičajenog scenarija, da će sve o čemu smo govorili završiti u nekoj ladici, a onda pasti u zaborav. Jako smo pozitivno iznenađeni postupanjem policije, pravosuđa... - rekla nam je majka jedne bivše zagrebačke mažoretkinje.

Osim djevojaka, mažoretkinja, i roditelji su medijima svjedočili o ponašanju Šćurica, ali i o drugim stvarima. Primjerice, pisali smo o ugovoru koji se morao potpisati za članstvo u Zagrebačkim mažoretkinjama u kojemu su neke odredbe - jezovite. Ugovor ima pedeset članaka, kao da se ulazi u svemirsku agenciju, a ne plesnu grupu. Djevojka koja prolazi obred inicijacije za prelazak u seniorke, stoji u tom ugovoru, o obredu ne smije nikome pričati - roditeljima, braći, dečku... Nikome.

- Njihov je strah od Šćurica nama bio neshvatljiv - govori nam mažoretkinja jednog drugog kluba u Hrvatskoj, koji se često susretao sa Zagrebačkim mažoretkinjama.

- Dolazimo iz maloga mjesta, gdje nema druge zabave nego biti članom neke udruge. Zagrebačke su djevojke, pak, odlazile na velike manifestacije, dovoljno je znati da su bile pratnja Dinamovoj momčadi, za taj su posao bile i honorirane. Na Šćurica su se uvijek žalile, ali on je bio alfa i omega s kojim su imale samo dvije mogućnosti - ili prihvaćati stalne uvrede ili otići - kaže nam mažoretkinja. Zagrepčanke su se, dodaje, uvijek žalile da ih on naziva pogrdnim imenima, ruga im se zbog izgleda... Toliko se pazilo na izgled da neke djevojke nisu redovito ni jele.

- Nama je sve to izgledalo čudno, ali kako se one same nisu bunile, mi smo im mogle biti samo rame za plakanje - kaže mažoretkinja.

Podsjetimo, puno je djevojaka dosad svjedočilo u medijima o Šćuricovim strahotama, dio njih je dao i iskaz na policiji.

- Djevojke je štipao za bedra, govorio im da imaju viška, i to pred drugima. Nazivao ih je užasnim imenima: debelima, zdepastima, svjedoka ima. Nikad nisam čula da je itko išta rekao za seksualno zlostavljanje, ali se uvijek šuškalo da njegov najgori krimen nije verbalni, nego fizički. Imao je svoje miljenice i cure koje nije podnosio, no kad imate 14 godina, teško je oduprijeti se najmoćnijem u hijerarhiji - kaže nam djevojka.

Prisjeća se kako je jednoj zagrebačkoj kolegici savjetovala da s roditeljima porazgovara o svemu što se događa, na što joj je ova odgovorila da "više nigdje neće moći biti mažoretkinja ako on za to sazna". Prije 15-ak dana objavili smo i ispovijest jedne od mažoretkinja.

- Stalno je ispitivao 'Jel fukaš kaj?', a ako mu se ne bi na to odgovorilo, forsirao je odgovor uz podrugljivo smijanje rekla je bivša mažoretkinja za 24sata te je dodala kako se Šcuric hvalio s koliko je cura iz tima spavao.

- Znalo je biti pitanja 'I jesi li mu pušila? I je l' f*kaš?' To su bile djevojke od 14, 15, 16 godina, bilo je čudnih dodirivanja - ispričala je jedna bivša bivša mažoretkinja i za RTL.

Zavirili smo na blog Zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurica. Pravi je literarni biser. Jer osim što mažoretkinje na njemu šef obavještava o treninzima i nastupima, daje si oduška pa piše i o Jugoslaviji, mraku komunizma, ima i rubriku "Trač korner" u kojoj piše da neka mažoretkinja ima novoga dečka... Ima i rubriku "Purgerska špreha" u kojoj se djevojke uči starom purgerskom vokabularu. Primjerice, u jednom od tekstova navode se "pogrdni nazivi za nacije, vjere, rase, orijentacije...".

"Neke su simpatične i zapravo deminutivi (Čedo), a neke jako uvredljive (npr. Crnčuga). Digić = Talijan, Čifut = Židov, Srbić, Čedo, Četnik = Srbin, Čoban = tko je došao iz brda (Bosanci, Ličani, Imočani, Hercegovci, Dalmatinska zagora, Dalmoš, Tovar, Blitvar = Dalmatinac, Likota = Ličanin... Uglješa, Mrki, Zgoreli, Crnčuga = Crnac, Muslić = Musliman, Derpiči, Buzoranti, Lejzbače = Homoseksualci, Dvocjevka = Biseksualci, Transiči = Transeksualci...", integralno prenosimo popis s bloga, bez ispravljanja pravopisnih pogrešaka.