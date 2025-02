Uhićen šef mažoretkinja Šćuric: Terete ga za 14 kaznenih djela

Alen Šćuric, bivši čelnik Zagrebačkih mažoretkinja, danas je predan u pritvor, potvrdila je to policija za RTL Danas.

Sve su i objavili na policijskim stranicama:

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Općinskim kaznenim državnim odvjetništvom Zagreb i policijskim službenicima Policijske uprave krapinsko-zagorske proveli su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 56 godišnjim hrvatskim državljaninom koji je današnjeg dana, 26. veljače 2025. godine u večernjim satima, u zakonskom roku, predan pritvorskom nadzorniku.



Nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeto je Posebno izvješće s podacima zbog osnovane sumnje da je počinio ukupno 14 kaznenih djela i to 8 kaznenih djela Povreda djetetovih prava iz čl.177 st.2 Kaznenog zakona i 6 kaznenih djela Spolno uznemiravanje iz čl.156 Kaznenog zakona, na štetu 11 oštećenih maloljetnih i punoljetnih djevojaka.



Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem utvrđivanja svih oštećenih odnosno žrtava kaznenih djela iz domene kaznenopravne zaštite djece i mladih te sumnje da je osumnjičeni kao vlasnik i jedina osoba ovlaštena za zastupanje jedne pravne osobe i 3 udruge ostvario obilježja kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta



Zagrebačka policija zahvaljuje medijima na aktivnom uključivanju u senzibilizaciji javnosti za neprihvatljiva ponašanja i osnaživanje žrtava da se s povjerenjem obrate policiji, izvijestili su.

- Nitko me iz policije nije zvao, ali očekujem njihov poziv, ako me uopće budu trebali. Mi kao Mažoret savez, odnosno novo vodstvo još smo u procesu primopredaje, kompletne dokumentacije i imovine, i nadam se da će se to dogoditi uskoro. Sad se još i ovo dogodilo, a saznaka sam iz medija, doista nisam upoznata s radom policije u ovom slučaju. Nemam komentara na bivšeg predsjednika, Alena Šćurica, mi smo novo vodstvo, okrećemo novi list, te nastavljamo sa svojim radom, i pripremama za nadolaze natjecanja. Bivši predsjednik je sad je u rukama pravosudja, neka ono radi svoj posao, mi ćemo svoj. Atmosfera je dobra medju nama, sad, a mi smo nastavile s radom, cure tu pokazale entuzijazam, nismo stale, to je ono najbitnije, u fokusu su naša djeca i natjecanja - rekla nam je Ines Mileković, predsjednica Mažoret saveza.