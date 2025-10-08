Obavijesti

News

Komentari 3
OBRAČUN NA CESTI

Šćuric opet na sudu, sad zbog okršaja u Zagrebu: Vrijeđao umirovljenika, ovaj ga udario

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šćuric opet na sudu, sad zbog okršaja u Zagrebu: Vrijeđao umirovljenika, ovaj ga udario
Zagrebačke mažoretkinje prestaju s radom nakon 31 godinu, Grad ih ne želi financirati | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bivši šef ZG mažoretkinja Alen Šćuric je na sudu kažnjen s više od 700 eura, a na presudu je odmah uložio žalbu...

Alen Šćuric (56), bivši direktor Zagrebačkih mažoretkinja koji čeka okončanje istrage vezano uz niz ozbiljnih optužbi 11 maloljetnih i punoljetnih članica te organizacije, ovih dana vodi i odvojeni prekršajni postupak na zagrebačkom sudu, prenosi Jutarnji list,

Radi se o incidentu iz prosinca 2023., kada je, prema optužnom prijedlogu policije, Šćuric na ulici verbalno napao 84-godišnjeg umirovljenika. Sud ga je zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kaznio sa 750 eura te dodatnih 90 eura sudskih troškova. Presuda je nepravomoćna jer je Šćuric uložio žalbu, pa je predmet trenutačno u rukama Visokog prekršajnog suda.

JE LI PREKRŠIO ZAKON? Šćuric opet s mažoretkinjama?! 'Obukao se u maskotu tigra'. Javio se: 'Nisam bio na tribini'
Šćuric opet s mažoretkinjama?! 'Obukao se u maskotu tigra'. Javio se: 'Nisam bio na tribini'

Incident se dogodio 12. prosinca 2023. oko 16:50 sati kada je, kako navodi policija, Šćuric na jednoj zagrebačkoj ulici vikao na starijeg gospodina, koristeći uvredljiv i nepristojan rječnik. Umirovljenik, onkološki bolesnik, prema vlastitom iskazu bio je duboko potresen i uznemiren nakon događaja.

- Je*o ti bog mater, ne može se proći od tebe, makni auto, je*em ti mater - rekao mu je. Šćuric, koji trenutno obnaša funkciju administratora u Zagrebačkim mažoretkinjama s primanjima od 1200 eura, na sudu je iznio svoju verziju događaja, tvrdeći da je reagirao povišenim tonom jer je vozač blokirao ulaz u njegovu garažu. Sukob je, kako tvrdi, eskalirao tek nakon što je umirovljenik njega prvi opsovao i fizički napao, udarivši ga šakom u nos.

S druge strane, oštećeni 84-godišnjak priznao je udarac, objasnivši kako je to bila reakcija na, kako kaže, agresivno i uvredljivo ponašanje okrivljenika. Sudnica je na trenutke bila napeta, osobito kada je sutkinja odlučila suočiti obje strane. Tijekom suđenja svjedočilo je više osoba koje su potvrdile da je došlo do fizičkog kontakta, ali nitko od njih nije vidio da je Šćuric fizički napao starijeg muškarca. Sud je na kraju iz opisa prekršaja izostavio dio u kojem je umirovljenik tvrdio da ga je Šćuric udarao i gurao jer to nije potkrijepljeno svjedočenjima.

IZBJEGAO PRITVOR Sud promijenio odluku: Šćuricu ipak su odredili mjere opreza
Sud promijenio odluku: Šćuricu ipak su odredili mjere opreza

Sud nije uvažio dio Šćurićeve obrane u kojem tvrdi da je tek reagirao na uvrede, a iskaz njegove partnerice ocijenjen je kao pristran. Prema riječima sutkinje, njezino umješavanje u sukob nije bilo motivirano zaštitom partnera već pokušajem da spriječi daljnju eskalaciju.

Podsjetimo Šćuric je pod povećalom javnosti od početka godine kada je tijekom javnog događanja u središtu Zagreba snimljen kako se neprimjereno ponaša prema tada 18-godišnjoj mažoretkinji. Taj je incident potaknuo lavinu optužbi koje se istražuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025