Šćuric opet na sudu, sad zbog okršaja u Zagrebu: Vrijeđao umirovljenika, ovaj ga udario

Alen Šćuric (56), bivši direktor Zagrebačkih mažoretkinja koji čeka okončanje istrage vezano uz niz ozbiljnih optužbi 11 maloljetnih i punoljetnih članica te organizacije, ovih dana vodi i odvojeni prekršajni postupak na zagrebačkom sudu, prenosi Jutarnji list,

Radi se o incidentu iz prosinca 2023., kada je, prema optužnom prijedlogu policije, Šćuric na ulici verbalno napao 84-godišnjeg umirovljenika. Sud ga je zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kaznio sa 750 eura te dodatnih 90 eura sudskih troškova. Presuda je nepravomoćna jer je Šćuric uložio žalbu, pa je predmet trenutačno u rukama Visokog prekršajnog suda.

Incident se dogodio 12. prosinca 2023. oko 16:50 sati kada je, kako navodi policija, Šćuric na jednoj zagrebačkoj ulici vikao na starijeg gospodina, koristeći uvredljiv i nepristojan rječnik. Umirovljenik, onkološki bolesnik, prema vlastitom iskazu bio je duboko potresen i uznemiren nakon događaja.

- Je*o ti bog mater, ne može se proći od tebe, makni auto, je*em ti mater - rekao mu je. Šćuric, koji trenutno obnaša funkciju administratora u Zagrebačkim mažoretkinjama s primanjima od 1200 eura, na sudu je iznio svoju verziju događaja, tvrdeći da je reagirao povišenim tonom jer je vozač blokirao ulaz u njegovu garažu. Sukob je, kako tvrdi, eskalirao tek nakon što je umirovljenik njega prvi opsovao i fizički napao, udarivši ga šakom u nos.

S druge strane, oštećeni 84-godišnjak priznao je udarac, objasnivši kako je to bila reakcija na, kako kaže, agresivno i uvredljivo ponašanje okrivljenika. Sudnica je na trenutke bila napeta, osobito kada je sutkinja odlučila suočiti obje strane. Tijekom suđenja svjedočilo je više osoba koje su potvrdile da je došlo do fizičkog kontakta, ali nitko od njih nije vidio da je Šćuric fizički napao starijeg muškarca. Sud je na kraju iz opisa prekršaja izostavio dio u kojem je umirovljenik tvrdio da ga je Šćuric udarao i gurao jer to nije potkrijepljeno svjedočenjima.

Sud nije uvažio dio Šćurićeve obrane u kojem tvrdi da je tek reagirao na uvrede, a iskaz njegove partnerice ocijenjen je kao pristran. Prema riječima sutkinje, njezino umješavanje u sukob nije bilo motivirano zaštitom partnera već pokušajem da spriječi daljnju eskalaciju.

Podsjetimo Šćuric je pod povećalom javnosti od početka godine kada je tijekom javnog događanja u središtu Zagreba snimljen kako se neprimjereno ponaša prema tada 18-godišnjoj mažoretkinji. Taj je incident potaknuo lavinu optužbi koje se istražuju.