Šćuric: 'U srpnju i kolovozu će u zračnim lukama biti mrtvi kaos'

Zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric komentirao je za N1 situaciju na aeurodromima. Rekao je da nije problem samo u zračnim lukama, nego i u aviokompanijama jer nemaju dovoljno zaposlenih pa je situacija kaotična.

“Masovno su otpuštali ljude u covidu. Govorimo o ciframa od 10, 20 pa do 50 ili čak 60 posto otpuštenih. Jedno je vrijeme to funkcioniralo, i to sve do početka ljeta 2021. godine, kad je prometa bilo oko 60 posto, ali ih je omikron ubio jer je bio vrlo zarazan i jako je puno ljudi moralo ostati kod kuće i vratio postotke procjene za zimu i tu su se aviokompanije i aerodromi uljuljali i nisu zaposlili ljude. Onda se dogodio četvrti i peti mjesec, kad je naglo skočio broj putnika i bilo ih je 20 posto više od procijenjenih”, rekao je Šćuric.

“Ljude ste otpustili prije 2 godine, ali oni su ili otišli u prijevremenu mirovinu ili su promijenili zanimanje. Takvih koji su promijenili zanimanje je puno više, imaju neku drugu karijeru gdje su nakon 2 godine uspješni ili su krenuli u druge kompanije i sad imate kvantum zaposlenika od nekoliko desetaka tisuća, od kojih je možda 30 posto na dispozicji, ali njih se sad jako puno plaća i kupuje onaj tko ima više novca. To su Bliski istok i Amerikanci, manje Europljani, a najmanje naša regija”, rekao je Šćuric.

Fijasko se kompanijama, rekao je, dogodio zato što su se vodile procjenama stručnjaka koje su kazivale da neće biti normalizacije zračnog prometa do 2024. ili 2025. godine.

“Ljudima je puna kapa, žele putovati, dosta im je covida, žele posjetiti svoje obitelji, posjetiti rodni kraj, ići u turizam. Sad imate suprotnu situaciju, ljudi bi putovali, a ne mogu putovati”, rekao je Šćuric.

Istaknuo je da su aviokompanije u većem problemu, jer gube novac, dok ga zračne luke imaju, najprije zbog monopola koji imaju, prenosi N1.

