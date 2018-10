SDP bez još jednog zastupnika: Napustio ih je i Mario Habek...

Mario Habek, saborski zastupnik i bivši predsjednik županijskog SDP-a, u srijedu ujutro objavio je da je izašao iz te stranke. Rekao je da je u SDP-u bio 20 godina, a svoj rad u Saboru nastavit će kao nezavisni zastupnik.

Hoće li se po isteku saborskog mandata nastaviti baviti politikom, kaže da ne zna. No, ističe da postoji mogućnost povratka u SDP ukoliko se promijeni stanje u stranci, javlja portal Varaždinske vijesti.

- Kako zasad stvari stoje, u SDP-u se ne može normalno funkcionirati - poručio je Habek, a na novinarsko pitanje hoće li se priključiti reformistima, rekao je da - neće.

- Nakon unutarstranačkih izbora na županijskoj razini i novog stranačkog vodstva, za koje sam već više puta rekao da ga ne priznajem, i koje je pokrenulo postupak mojeg isključenja iz SDP-a, ne vidim nikakavu moguću daljnju suradnju s istim tim vodstvom. Stanje u SDP-u je loše, strankom vladaju međusobne optužbe, mržnja, iznošenje laži o kolegama i temeljem toga donio sam odluku da nakon 20 godina članstva u SDP-u s današnjim danom izlazim iz stranke - rekao je na konferenciji za medije saborski zastupnik i sada bivši SDP-ovac Mario Habek.

Dodao je kako ova odluka nije bila nimalo laka, no izlazak iz stranke zbog svega navedenog jedino je rješenje za njega, ali i najbolje rješenje za stranku.

'Današnji SDP nije stranka u kakvoj želim biti'

- Nažalost, današnji SDP nije stranka u kakvoj želim biti i kakva je bila pod vodstvom Zorana Milanovića. Svim kolegama s kojima sam godinama gradio SDP na lokalnoj razini, mojoj matičnoj organizaciji u Ivancu i svim kolegama, želim svu sreću u daljnjem političkom djelovanju u SDP-u - poručio je Habek.

Što se tiče njegovog budućeg političkog djelovanja, Habek je naglasio kako se neće priključiti ni jednoj stranci, već da će biti nezavisni saborski zastupnik do kraja mandata.

'Neću vratiti mandat. Građani su izabrali mene'

- Želio bih skratiti muke svima onima koji šire laži o meni i dalje. Bit ću nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru i ne prelazim ni u jednu drugu stranku. Za velik broj članica i članova SDP-a i dalje ću biti dostupan. Saborski mandat ne vraćam. Zakon je tu jasan. Mene su izabrali građani i zakonski taj mandat pripada meni. Niti me županijsko vodstvo SDP-a niti me vodstvo SDP-a Hrvatske postavilo na listu za Sabor, tako da ću taj mandat odraditi kao nezavisni zastupnik do kraja - naveo je.

Koga će podržavati kao nezavisni zastupnik u Saboru, Habek je odgovorio kako će podržavati ono što smatra dobrim prijedlozima.

- Mi smo i sada kao članovi SDP-a mnoge zakone koje predložila ova Vlada podržali. Svi oni zakonski prijedlozi koji će biti na dobrobit građana Hrvatske, osobito za građane Treće izborne jedinice i Varaždinske županije iz koje ja dolazim i koji su me birali, naravno da ću podržati - rekao je.

O svojoj odluci o izlasku iz stranke obavijestio je neke kolege s kojima je blisko surađivao, a ostali će, kako je naveo, saznati iz medija.