SDP i Možemo!: Plenković će zbog inflacije izgubiti izbore

Stranke SDP i Možemo! u ponedjeljak su na zagrebačkom Europskom trgu naglasile kako se politički i ekonomski okvir Hrvatske mora promijeniti kako bi građani živjeli bolje, uz poruku premijeru Andreju Plenkoviću da će "njegovo nečinjenje" birači kazniti na izborima.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je na završnoj konferenciji za novinare prvog ciklusa obilaska Hrvatske na temu borbe protiv inflacije kako je iza “turneje po Hrvatskoj” 15 tisuća metara, 22 grada i puna knjiga Plenkovićeve inflacije. I na Europskom trgu u Zagrebu bile su dvije košarice proizvoda.

Zagreb: Možemo! i SDP završili kampanju "Stopama Plenkovićeve inflacije" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

“Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković”, istaknuo je Hajdaš Dončić dodajući da je “inflacija u Hrvatskoj stabilna i uvijek 50 posto veća od europskog prosjeka”.

Rekao je i kako će budućoj vladi fokus biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija.

“Ovo je borba za hrvatsku domovinu. Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske i mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu. Mijenjat ćemo ga i u kafićima. Mijenjat ćemo ga i u Saboru. Razgovarat ćemo s ljudima”, poručio je Hajdaš Dončić.

Za vrijeme konferencije za novinare, dvojica građana puštala su glasnu glazbu s razglasa, pa se koordinatorica Možemo! najprije osvrnula na to.

Zagreb: Možemo! i SDP završili kampanju "Stopama Plenkovićeve inflacije" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

“Dođu na naše press konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti što je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih pet godina. Da je od voća i povrća danas ostala jedna mrkva. Da najosnovniji kozmetički proizvodi koje trebate, u današnjoj košarici ne postoje. Njihov odgovor prema građanima je da se od toga ismijavaju. Ja sam sigurna da će građani to kazniti jer će ključ sljedećih izbora biti ekonomska pitanja”, istaknula je Benčić.

Hajdaš Dončić istaknuo je kako svaka inflacija ima svoje dobitnike i gubitnike. Dobitnici su, kaže, poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.

“Zašto bi on mijenjao taj sistem kad mu odgovara, odgovara njemu i odgovara njegovoj kliki, ali većini građana Republike Hrvatske ne odgovara. Zato ćemo se boriti i dalje. I bit ćemo na trgovima i bit ćemo s ljudima. Pa baš me zanima, ako je čovjek stvarno u tako dobroj formi, da li će nas moći pratiti. Baš me zanima. Živi bili pa vidjeli do izbora”, poručio je predsjednik SDP-a.

Na novinarsko pitanje što misle raditi preko ljeta Benčić je odgovorila da će raditi na priprema za pregovore između Možemo! i SDP-a, nastaviti razgovarati s građanima i na jesen ući spremni za borbu za promjenu vlasti.

Novinari su predsjednika SDP-a pitali i je li im izlazak među građane i priča o inflaciji donijela uspjeh, na što je odgovorio da to ne čine zbog SDP-a i Možemo! nego zbog hrvatskih građana i da “ankete” ne prati niti ga zanimaju. Odgovorio je i na pitanje koje mu se “trolanje” HDZ-a najviše svidjelo

“Hoćete iskreno, nije mi se svidjelo ništa. Zato jer mi pričamo o konkretnim stvarima, pričamo o nekim rješenjima, a oni se sprdaju. To govori sve o njima, o nama sigurno ne. Ali i to ljudi moraju vidjeti kakav je HDZ. Moraju vidjeti da Plenković se boji, da ga nema, da šalje svoje klaunove da razgovaraju s nama”, rekao je Hajdaš Dončić.

“To je stvarno lice Plenkovića i HDZ-a. Jedino što se nama u tome može svidjeti da su to lice sada svi vidjeli. Mi ga vidimo inače u Saboru stalno, ali sad ga je vidjela cijela Hrvatska”, rekla je Benčić.

Dvojica građana, koja su puštala glazbu u blizini konferencije rekla su da je potpuno slučajno da su odabrali i pjesmu Đorđa Balaševića "Odlazi cirkus". Jedan od njih predstavio se kao Slaven Didović, koji je na pitanje ima li veze s HDZ-om odgovorio da to uopće ne želi komentirati i požalio se na verbalne napade i "pokazivanjem prsta gospode koja su im prišla" negodujući zbog njihova puštanja glazbe.