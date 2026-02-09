Obavijesti

PILETIĆ ODLAZI

SDP: Kada god afera postane prevelika, Plenković krene u rekonstrukciju Vlade

Piše Filip Sulimanec,
Dok će pred kamerama glumiti brigu za sustav i predstavljati novog ministra kao vrhunskog stručnjaka (koji je do jučer bio kandidat za ministra obrazovanja, a ne socijale), iza zatvorenih vrata Plenković je - istoga dana u kojemu je smijenio ministra - dozvolio pokretanje tužbe protiv vlastitih građana, poručili su iz SDP-a

Nakon što je objavljena vijest da Marin Piletić više nije ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, oglasio se SDP.

 - Baš kao što je SDP danas ustvrdio: kad god afera postane prevelika, nesposobnost preočita, a bijes javnosti preglasan, Plenković poseže za svojim omiljenim trikom: rekonstrukcijom Vlade. Vidjeli smo to već više od 30 puta. I sada je Plenković žrtvovao pješaka da spasi sebe. Dok će pred kamerama glumiti brigu za sustav i predstavljati novog ministra kao vrhunskog stručnjaka (koji je do jučer bio kandidat za ministra obrazovanja, a ne socijale), iza zatvorenih vrata Plenković je - istoga dana u kojemu je smijenio ministra - dozvolio pokretanje tužbe protiv vlastitih građana - poručili su iz SDP-a te dodali da se radi o cinizmu.

 - To je vrhunac cinizma! Piletić je otišao, ali Plenkovićeva odluka da se bori PROTIV osoba s invaliditetom, umjesto za njih, ostaje na snazi. Ovo nije "novi početak" - ovo je nastavak socijalnog nasilja - zaključili su.

Iz HDZ-a su potvrdili da je Piletić u dogovoru s premijerom Plenkovićem odlučio napustiti ministarstvo i vratiti se u sabor.

 - Ostaje član našeg tima. Na njegovu dužnost dolazi sveučilišni profesor Alen Ružić. Sutra će se predstaviti parlamentarnoj većini. Ne, odluka nije donijeta „preko koljena“ ili pod bilo kojim dnevnopolitičkim pritiskom. S kolegom Marinom još prije sam razgovarao o njegovom mogućem odlasku. Nije mu bilo nimalo lako, davao je sve od sebe na toj zahtjevnoj dužnosti. Mi jesmo brzi u donošenju važnih odluka, što ste vidjeli i na preuzimanju organizacije dočeka 🇭🇷 rukometaša, ali teško da bismo baš u sat-dva sve dogovorili o budućem ministru, a i osobno s njim - oglasili su se iz HDZ-a, pa reagirali na Kekinovu 'davoriju'.

 - O KEKINOVOJ „BUDNICI“, SAMOOSRAMOĆENOJ LJEVICI & OSJEĆAJIMA HR NACIJE.  CRO Demoskop? Anketa je potvrdila ispravnost odluke o preuzimanju organizacije dočeka. Prepoznali smo želju hrvatskog naroda. Imati više od 30% u 10. godini mandata, to je - sjajno! Proslava na Trgu bana Jelačića zacementirala je dominantnu poziciju #HDZ. Ljevica si je sama kriva. Na sebe je bacila ljagu, a nama namjestila zicer. To nije pitanje glazbenog ukusa, jer se o ukusima na raspravlja. Razlika je u tome da mi NE zabranjujemo. Zar smo se kao Hrvati trebali sramiti toga velikoga sportskog uspjeha? Mi smo posljednja brana normalne 🇭🇷. Kekinova „himna“? Čini se da različito osluškujemo bilo nacije, da različito shvaćamo što Hrvati žele. Da se možemosi nisu toliko žurili sami sebi nešto dokazati, možda bi pjesma bila i borbenija. Ovakva, teško da će motivirati i one koji se bore za 7. mjesto - oglasili su se iz HDZ-a.

