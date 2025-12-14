SDP kritizirao Bačićeva nova pravila. Sazvali presicu u svim gradovima. Ali su fulali zakon...

SDP je danas pozvao medije na tiskovne konferencije diljem hrvatskih gradova. Kao temu su naveli Zakon o gradnju, a i mnogi mediji su prenijeli izjave s tih tiskovnih konferencija s naslovima da SDP upozorava na štetnost novog Zakona o gradnji. Tiskovne konferencije su naslovili: Ne damo našu zemlju.

No, SDP-ovci uopće nisu pričali o Zakonu o gradnji, nego su pogriješili u svom pozivu. Zakon o gradnji ima 165 članaka i sasvim je drugačiji od Zakona o prostornom uređenju koji su oni kritizirali. Sve što su rekli se odnosi na članke Zakona o prostornom uređenju. Na njega je stranka i podnijela 250 amandmana kojim traži da se izbriše svaki članak tog zakona, pa je tim njihov gaf i veći, a građani i struka će svakako ostati zbunjeni naslovima o štetnosti Zakona o gradnji. Za oba zakona je zajedničko da će se sutra o njima glasati u Saboru.

U nastavku donosimo i Hininu vijest u cijelosti.

Saborski zastupnici SDP-a u nedjelju su diljem Hrvatske, gdje njihovi članovi upravljaju lokalnim jedinicama na press konferencijama upozorili na štetnost Zakona o gradnji, a u Zagrebu je Saša Đujić upozorio da se njime legalizira pljačka i otima imovina građanima.

- Ovaj Zakon nije tehnički nego je prijedlog koji su u saborsku proceduru uputili Branko Bačić i HDZ ono što bi u svakoj uređenoj, normalnoj i legalnoj zemlji bilo nedopustivo, a to je kršenje osnovnih ustavnih vrijednosti – pravo ljudi na njihovu imovinu i dom. Do sada smo imali institut izvlaštenja koji je služio za javni interes i dobro, a sada taj institut počinjemo koristiti za pogodovanje privatnim investitorima koji će moći okrupnjavati svoju zemlju ne kao do sada nužnošću dogovora s vlasnicima nego isključivo instrumentom države. To je legalizacija pljačke i otimanja imovine građana”, upozorio je Đujić na konferenciji za novinare u stranačkoj središnjici..

Bačić govori da se ovim Zakonom potiče razvoj i prosperitet, a ovo je upravo suprotno – urbanistički kaos i legalizirana pljačka, poručio je.

Marija Lugarić navela je da su se u oba saborska čitanja trudili objasniti da razvoj zajednice ne znači samo pogodovanje investitorima i omogućavanje da se na pojedinoj parceli sagrade preskupi stanovi, nego da razvoj znači planiranje infrastrukture, planiranje prostora i za dječje vrtiće, škole, parkove i prostore za slobodno vrijeme.

Lugarić: Novi zakon pojačava urbanistički kaos

„Danas u našim gradovima vidimo dokle je doveo urbanistički kaos koji se ovim Zakonom samo pojačava", rekla je zastupnica i naglasila kako država treba štititi prostor i građane od investitora kada oni nisu u skladu s planom i kako mora postojati vrlo jasna linija, a ovaj Zakon te linije "rastura" i postavlja prava investitora ispred prava zajednice. "U ime građana i struke koje se pobunila želimo reći – ne, tome je dosta, prostor treba planirati, a ne pogodovati pojedinim investitorima”, istaknula je.

Mihael Zmajlović napomenuo je da je SDP pokušao utjecati na zdrav razum kod HDZ-a da se kompletan Zakon povuče, no, nažalost, dodaje, ovih dana vidimo da maske u potpunosti padaju i da je HDZ odbio 250 SDP-ovih amandmana. „Činjenica da HDZ ide protiv kompletne struke, HAZU-a, urbanista, arhitekta, gradova i općina govori u prilog tome da se ovdje ne radi o neznanju nego o jasnoj namjeri da se ovim Zakonom pokušava Hrvatsku vratiti u feudalizam u kojem vrijedi pravilo 'tko ima moć i novac, može uzeti vaše privatno vlasništvo'. U potpunosti se gazi urbanizam, a to znači samo uzurpaciju onoga što je najvrjednije u Hrvatskoj, a to je naš prostor i naši prirodni resursi”, kazao je.

SDP će se boriti do zadnjeg atoma energije da se usprotivimo tome, najavio je.

Đujić: HDZ je našao neke svoje pijune

Đujić se osvrnuo na činjenicu da su Zakon podržali Komora inženjera geodezije i predsjednik HGK Luka Burilović, kazavši da je Burilović bio državni tajnik u vladama HDZ-a i jedan je od bliskih HDZ-ovih suradnika. „Već mjesecima struka i građani se bune protiv ovog zakona i sada u zadnjem tjednu, dva dana prije izglasavanja, HDZ je našao neke svoje pijune, jednu ili dvije organizacije koji bi trebali vikati da je ovo super. S jedne strane imate jednu organizaciju i Burilovića, a s druge dvije tisuće raznih stručnjaka i institucija, što dovoljno govori i većina je ipak protiv”, istaknuo je.

Pojasnio je da SDP današnjim obraćanjima javnosti želi postići da apeliraju na HDZ i zdrav razum da sutra prilikom glasanja odustanu od ovog štetnog Zakona, a ne uspiju li u tome, slijede daljnje akcije, od kojih nije isključena ni ustavna tužba.

Kazao je da se protiv Zakona bune zastupnici svih stranaka, a HDZ-ove zastupnike koji su ujedno i gradonačelnici, pozvao je da prilikom glasanja vode interes o onome za što su ih građani birali, a to je decentralizacija i da štite svoje ovlasti koje su im Ustavom zagarantirane. U Ustavu, navodi, piše da prostorom gospodare jedinice lokalne samouprave, a ne države i mi se, ističe, bunimo protiv kršenja Ustava i otimanja ovlasti gradovima i općinama u korist države i privatnih investitora.

SDP-ovi zastupnici su danas na istu temu diljem Hrvatske u više od 20 gradova održali press konferencije jer, kažu, o tome žele govoriti do zadnjeg trenutka, do izglasavanja Zakona.