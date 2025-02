SDP, Možemo i Direkt planiraju u Splitu na vlast s Matijevićem

Čelnici stranaka SDP, Možemo i Direkt potpisali su u nedjelju u Splitu koalicijski sporazum čime su formalizirali zajednički izlazak na lokalne izbore u tom gradu, kandidat za gradonačelnika će im biti Davor Matijević (SDP), dok još nisu odlučili o kandidatu za župana.

Na konferenciji za medije održanoj ispred nekadašnjeg Hotela Zagreb, Matijević je rekao kako su namjerno izabrali tu lokaciju zbog jednog od gorućih problema - nedostatka domova za starije i nemoćne osobe, želeći skrenuti pozornost da to mjesto godinama zjapi prazno "dok naši sugrađani, roditelji, bake i djedovi doslovno nemaju gdje dostojanstveno ostarjeti".

"Prije četiri godine sam slao dopise MORH- u, vrebao i dočekivao tadašnjeg ministra Banožića na Markovom trgu, ali ni Ministarstvu branitelja, u čijem je vlasništvu hotel, ni Gradu nije bilo stalo do toga da ovdje bude Dom za starije i nemoćne", rekao je koalicijski kandidat za gradonačelnika Splita.

"Ovaj se kompleks proteže na 60 tisuća kvadrata. Zamislite kakav bi to bio smještajni kapacitet za naše starije", pozvao je Matijević i glavnim problemom označio - nedostatak volje.

U Splitu na mjesto u domu čeka pet tisuća ljudi, neki čekaju po deset godina, a neki ga nikada nisu ni dočekali. Mnogi, nažalost, ni neće nastavimo li u ovom smjeru, rekao je i ocijenio kako je to posljedica loših prioriteta, nesposobnosti, nedovoljnog interesa države i županije, ali i grada.

Ustvrdio je da Split više ne može biti grad u kojemu je beton važniji od ljudi i poručio da se koalicija okupila na temeljima kvalitetne suradnje i zajedničkih vrijednosti.

Benčić: Naša je koalicija pobjednička za Split

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić je uvjerena kako je njihova koalicija pobjednička za Split. Fokus im je na vrtićima, školama, zdravstvenoj infrastrukturi, na domovima i dnevnim boravcima za starije, te na uslugama u zajednici.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uvjeren je kako jedino ujedinjena ljevica, predvođena SDP-om, može napraviti promjene na nacionalnoj razini koje će Hrvatsku učiniti boljom zemljom i izmijeniti društveni okvir. "Jedino ona može promijeniti da deset posto najbogatijih ne upravlja sa 90 posto nacionalnog bogatstva", rekao je i dodao kako se te promjene najbolje vide u lokalnoj sredini.

"Te će se promjene vidjeti u Splitu jer će ova koalicija prije svega u fokus staviti ljude, slušati ih i pokušati odgovoriti na njihove probleme. To je dom umirovljenika, vrtići, njega i skrb. To su ljudi, a ne beton i asfalt i upravo zbog toga je nastala ova koalicija. Ova koalicija je dovoljno daleko od HDZ- a. Najdalji su od HDZ- a i to treba poštovati osobito u gradu koji ima energiju, snagu, ljude, povijest, tradiciju i budućnost. Ako Split želi biti centar svita onda je ova koalicija odgovor za to", poručio je Hajdaš-Dončić.

Predsjednik županijskog SDP-a Ranko Ostojić, na novinarski je upit, potvrdio da su u subotu na županijskom odboru stranke prolongirali odluku o kandidatu za splitsko-dalmatinskog župana koju će, kaže, donijeti najkasnije do 9. ožujka.

"Moramo se uvjeriti kolika je stvarna nezavisnost eventualne kandidatkinje (Ivane Ninčević Lesandrić) koja bi mogla biti podržana, te želimo čuti naše organizacije što misle o tome", odgovorio je Ostojić.