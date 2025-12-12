HDZ odbacio optužbe o 'otmici zemljišta': 'SDP viče drž'te lopova da skrije aferu Solari'

HDZ je petak odbacio optužbe SDP-a i platforme Možemo o navodnoj “otimačini zemljišta”, ocjenjujući da 250 SDP-ovih amandmana na tzv. Bačićeve zakone imaju za cilj skrenuti pažnju s afere oko nezakonito izdanih dozvola za solarne elektrane u Krapinsko-zagorskoj županiji.

"Po starom obrascu SDP prevaranti viču Drž'te lopova!', u ovom slučaju kako bi prikrili trag svojih pogodovanja građevinskom lobiju. A u tome im sekundiraju korupcijom premreženi 'možemosi'", stoji u objavi HDZ-a na facebooku.

Svih današnjih 250 partijskih „amandmana“ na tzv. Bačićeve zakone u Saboru, svi Hajdaševi populistički igrokazi, sve podvale u eteru i vriske Sandre Benčić o "otimačini zemljišta" imaju kao ključni cilj skrenuti pažnju sa SDP-ove afere "Solari“, dodaju.

Iz vladajuće stranke su objavili kako je, prilikom prvih medijskih naznaka da su lokacijske dozvole za solarne elektrane nelegalne, SDP-ov krapinsko-zagorski župan Željko Kolar počeo sebe predstavljati kao žrtvu političkog progona.

"Otprilike tada SDP/Možemo intenzivira difamacijsku kampanju (i) protiv novih 'Bačićevih zakona', više-manje kopipejstajući ono što su o 'otimačini' i prije podmetali svima drugima", navodi HDZ.

Ističu da je resorno ministarstvo službeno utvrdilo 10-ak nepravilnosti pri izdavanju dozvola, od kojih izdvajaju onu o izostanku energetskog odobrenja "jer bez njega SDP-u toliko dragi investitor nije ni mogao dobiti dozvole za izgradnju solara".

Kolar glumi žrtvu

Tvrde da je Pregrada, gdje je u međuvremenu HDZ pobijedio na lokalnim izborima, pokrenula obnovu postupka izdavanja lokacijskih dozvola, a Zabok, gdje je SDP ostao na vlasti, to nije učinio jer žele zaštititi sebe i SDP-ove građevinare.

"Nakon svega, SDP-ov župan Kolar opet glumi žrtvu, nešto nesuvislo vrda da se dozvole kojima svojim Zagorcima otima zemljište 'ne mogu poništiti', a Možemo i SDP - obraza kao opanak - nastavljaju i dandanas mutiti vodu i lažno optuživati Branko Bačić za 'otimačinu' i još hrpu toga", kaže HDZ.

Kolar je na konferenciji za novinare održanoj u petak ustvrdio da ne skriva nalaz upravnog nadzora Ministarstva prostornog uređenja o lokacijskim dozvolama za pet solarnih elektrana i najavio da će postupci izvlaštenja ostati obustavljeni dok se ne razriješe sva pravna pitanja.

Time je reagirao na optužbe da je skrivao nalaz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon što je Bačić u Saboru izjavio da su dozvole za solarne elektrane izdane protuzakonito. Kolar ističe da se nalaz ministarstva nalazi u sustavu eDozvola te je dostavljen svim strankama u postupku.

Riječ je o pet solarnih elektrana koje se planira izgraditi u Pregradi i Zaboku na zemljištu ukupne površine 610.000 četvornih metara, koje je u posjedu oko 400 vlasnika.