SDP o Mikuliću i smjenama: Plenković šalje poruku ekipi u HDZ-u koja mu radi o glavi

Saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović referirala se u petak na uhićenje Andrije Mikulića te smjenu šefova nekoliko državnih poduzeća, ustvrdivši kako je riječ o obračunu unutar HDZ-a, kao i da Plenković šalje poruku ekipi u stranci 'koja mu radi o glavi'. Ahmetović je na konferenciji za novinare u Saboru rekla kako je uvjerena da se smjena šefova javnih poduzeća nije dogodila zbog zakona na čije nas poštivanje tjera OECD, nego premijer šalje poruku ekipi unutar HDZ-a "koja mu radi o glavi". Kao što je uhićenje Andrije Mikulića, tvrdi, predmet nečeg drugog, a to je čuveni "lex AP" koji, istaknula je, vrijedi samo za novinare i građane, ali ne vrijedi za Plenkovića.

"Informacije cure prema Plenkoviću i naravno da je iz DORH-a došla informacija - drugovi, dolazi vrijeme ćorke, da se izrazim onim figurama koje voli upotrebljavati Andrej Plenković kad se obraća saborskim zastupnicima", rekla je Ahmetović.

To što je Mikulić uhićen nije ju začudilo jer, kaže, riječ je o čovjeku uz kojeg se vežu brojni kontroverzni slučajevi, pa je podsjetila na slučaj bivšeg šefa HEP-a Frane Barbarića koji je "zamračio milijune eura u HEP-u", a optužen je za nekakav građevinski pothvat izgradnje vile bez građevinske dozvole što je riješeno s Mikulićem, pa je, nastavila je Ahmetović, Barbarić i dalje lijepo pozicioniran u HEP-u. Upitala se i zašto se Mikulića povezuje samo s određenim kamenolomima jer je i ona podnosila kaznene prijave za ilegalni kamenolom u Omišlju.

Tvrdi i da premijer sada smjenom niza šefova državnih poduzeća pokušava 'zamagliti' slučaj Mikulić, ali da mu to neće proći jer "građani nisu moroni". Smjene su se dogodile samo zato što, kaže, premijer želi dati poruku onima u HDZ-u, koji mu drmaju stolicu, da im to neće proći i da će on njihove ljude počistiti. Tvrdi i da su nejasni kriteriji prema kojima su se dogodile smjene.

"Nije problem u Mikuliću ni u šefovima koji su smijenjeni, problem je u Plenkoviću. On je šef kriminalne bande baš ove bande. Baš ovu bandu koja je uhićena on je postavio. On je za njih izmislio radno mjesto. Dakle, on je šef kriminalne bande koja hara Hrvatskom. On je capo, on je capo dei tutti capi i on je uništio ovu zemlju svojim kadroviranjima. On je uništio Hrvatsku. Da postoji Nobelova nagrada za kadroviranje Andrej Plenković bio bi jedan od najozbiljnijih pretendenata da je dobije", izjavila je Ahmetović.

Dodala je i da je premijer očito jučer imao popust za Black Friday jer je bio pošteđen toga da mu glavnog državnog inspektora uhite ujutro, pa bi u Saboru jučer morao odgovarati na pitanja o Mikuliću.

Raukar Gamulin (Možemo): Konačno i prekasno

Konačno i prekasno, ocijenila je zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin govoreći o Mikulićevu uhićenju.

"Mikulić je, usuđujem se reći, već desetljećima poznat u javnosti kao čovjek koji je vrlo suspektan u obavljanju svog posla", izjavila je zastupnica kritiziravši Vladu što na čelo Državnog inspektorata nije postavila nestranačku osobu.

"Potpuno je jasno da je na čelu jedne institucije kao što je Državni inspektorat trebala biti nestranačka osoba kako bi ta institucija bila neovisna. Međutim, na čelu te institucije je bio istaknuti član HDZ-a. Mi svi svjedočimo silnim aferama, kršenju zakona, odlaganju otrovnih i svakakvih otpada godinama, ali se ništa nije događalo. A koliko je on kriv, u kojem se sve segmentima kršio zakon, to će pokazati istraga i suđenje čiji rezultat, po svojim godinama, ja neću ni dočekati", poručila je.