SDP očajno želi s Milanovićem: 'Stranka je kadrovski uništena'

SDP je izašao iz apatije, postoji pozitivan pomak, no je li to dovoljno da dobijemo iduće parlamentarne izbore, veliko je pitanje, kažu nam SDP-ovci. Naime, čelnik te stranke, Siniša Hajdaš Dončić, uvjerava javnost kako će nakon idućih parlamentarnih izbora biti premijer i tvrdi da SDP već sad ima "intelektualno mnogo jači tim" te da su već složili vladu u sjeni. Rejtinzi stranaka i dalje idu u prilog HDZ-u, koji je najjača stranka, no SDP kao drugi izbor do vlasti može jedino uz Možemo!, no da bi došli do većine od 76 ruku u Saboru, i jedni i drugi trebat će partnere.

