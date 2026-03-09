Obavijesti

HAJDAŠ ŽELI BITI PREMIJER, ali... PLUS+

SDP očajno želi s Milanovićem: 'Stranka je kadrovski uništena'

Piše Snježana Krnetić,
Zabok: Predsjednik Milanović posjetio Sportsko-rekreacijski centar Zaseka i stadion NK Mladost | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Trenutačno nema 20 ljudi koji bi bili kandidati od formata za ministarske funkcije

SDP je izašao iz apatije, postoji pozitivan pomak, no je li to dovoljno da dobijemo iduće parlamentarne izbore, veliko je pitanje, kažu nam SDP-ovci. Naime, čelnik te stranke, Siniša Hajdaš Dončić, uvjerava javnost kako će nakon idućih parlamentarnih izbora biti premijer i tvrdi da SDP već sad ima "intelektualno mnogo jači tim" te da su već složili vladu u sjeni. Rejtinzi stranaka i dalje idu u prilog HDZ-u, koji je najjača stranka, no SDP kao drugi izbor do vlasti može jedino uz Možemo!, no da bi došli do većine od 76 ruku u Saboru, i jedni i drugi trebat će partnere.

