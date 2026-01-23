SDP-ov Marko Vešligaj glavni je izvjestitelj EP za poljoprivredu: 'Obratite mi se s prijedlozima'

Marko Vešligaj, jedini hrvatski član Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj imenovan je glavnim izvjestiteljem Europskog parlamenta za položaj poljoprivrednika.

- U vrijeme kada se vodi jedna od najvećih političkih borbi u Europi oko trgovinskog sporazuma EU sa zemljama Mercosura, koja se lomi upravo na temi poljoprivrede, a Europska komisija novim Višegodišnjim financijskim okvirom smanjuje sredstva za poljoprivrednike, ovaj će izvještaj biti temelj za poziciju Europskog parlamenta vezano za ta pitanja. Njime će se identificirati ključni izazovi u svim poljoprivrednim sektorima i predložiti rješenja koja Europska unija mora poduzeti kako bi ojačala konkurentnost naših poljoprivrednika, osigurala održivost domaće proizvodnje te zaštitila sve one koji rade i proizvode u ovom sektoru - rekao je zastupnik Marko Vešligaj, koji s radom počinje odmah.

Cilj izvještaja je doprinijeti jačanju konkurentnosti, otpornosti i pravednosti u poljoprivredi Europske unije.

Jačanje konkurentnosti podrazumijeva poboljšanje pristupa tržištima i financiranju, poticanje tehnološkog napretka te potporu održivoj produktivnosti. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, nužno je steći jasan pregled ključnih izazova s kojima se poljoprivrednici suočavaju te sustavno prikupljati relevantne povratne informacije s razine poljoprivrednih gospodarstava.

Jačanje otpornosti, nastavlja, zahtijeva unaprjeđenje alata za upravljanje rizicima, promicanje raznolikih proizvodnih sustava te jačanje mjera za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima. Poljoprivrednici u različitim sektorima suočavaju se s različitim oblicima vremenski uvjetovanih nepogoda. Od pojave zlatne žutice vinove loze u vinskom sektoru do virusa plavog jezika u mliječnom sektoru, sveukupna svijest o različitim čimbenicima rizika duž cijelog lanca poljoprivredno-prehrambene proizvodnje zahtijeva raznolik, ali koordiniran odgovor.

Promicanje pravednosti podrazumijeva osiguravanje pravednih prihoda, dostojnih radnih uvjeta, transparentnosti u lancima opskrbe te odgovarajuće potpore mladim, novim i ženama poljoprivrednicama. To također uključuje prepoznavanje i prikupljanje podataka o regionalnim i sektorskim razlikama, kao i razvoj sveobuhvatnih strategija za njihovo rješavanje.

Jedan od ključnih koraka izvjestitelja za poljoprivredu bit će organiziranje sastanaka s predstavnicima sektora u Hrvatskoj kako bi se osiguralo da se i naši nacionalni problemi adresiraju kroz ovu europsku dimenziju.

Tih problema je mnogo, od pada poljoprivredne proizvodnje (u Hrvatskoj nas očekuje pad od čak 57 milijuna eura), velikog uvoza (uvoz je narastao u razdoblju od 2020.- 2024. s 3,21 na 6,44 milijarde eura, a negativna bilanca se gotovo utrostručila) do nedostatka mladih u sektoru.

Zato zastupnik Vešligaj poziva poljoprivrednike da mu se obrate kako bi svi problemi i prijedlozi bili ispravno adresirani.