SDP-ov Matej Mišić bit će novi šef Gradske skupštine? Evo što je o tome rekao u izbornoj noći

Koalicija Možemo/SDP u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ima većinu, a ako Tomašević pobijedi u drugom krugu i dobije još jedan mandat, poziciju predsjednika zagrebačke Gradske skupštine dobit će SDP. Prema informacijama koje smo objavili još u izbornoj noći, to će biti SDP-ovac Matej Mišić. Do sad je to bio Joško Klisović, ali on je na listi bio na 15. mjestu, a vrh stranke ga je odlučio staviti u pozadinu, navodno zbog poznanstva s Kostom Kostanjevićem, bivšim SDP-ovcem i šefom USO-a koji je u istražnom zatvoru zbog afere Hipodrom. Bilo ih je strah da će to utjecati na percepciju i baciti ljagu na stranku i izbore, pa su predostrožnosti radi, odlučili da Klisović više neće biti na toj funkciji.

Negdje nakon objave prvih rezultata, u Tvornici kulture, ulovili smo Mateja Mišića.

- Prije svega bih se htio zahvaliti svim biračima koji su danas izašli na izbore i iskoristili svoje biračko pravo, posebno onima koji su dali svoj glas našoj listi za skupštinu i aktualnom ali i budućem gradonačelniku Tomaševiću. Ono što smo naglašavali tokom cijele kampanje, za gradsku skupštinu nema drugoga kruga, i mislim da su građani poslali vrlo jasnu poruku da žele nastavak ovog smjera, žele nastavak uvođenja reda kojeg smo pokrenuli kad smo preuzeli odgovornost zajedno s kolegama iz Možemo, kad je grad bio zapušten i na rubu bankrota zbog prošle vlasti Milana Bandića i HDZ-a i ovo nam je danas vjetar u leđa da nastavimo s time i u sljedeće četiri godine, da se donese novi GUP kojeg je aktualna državna vlast na svaki mogući način pokušala zaustaviti. Danas su im građani poslali vrlo jasnu poruku u kojem smjeru žele da se nastavi razvijati grad Zagreb - rekao je.

Foto: PIXSELL/

Pitali smo ga tko će biti novi šef skupštine.

- Po ovim rezultatima sam izabrani zastupnik, imat ćemo većinu u Skupštini, vjerujem da će SDP imati predsjednika Gradske skupštine, razgovarat ćemo s partnerima, pričekajmo konačne rezultate, tek je obrađeno 20-ak posto - rekao je.

Na direktno pitanje vidi li se u toj poziciji, politički kaže: - Sad nije vrijeme za taj razgovor.

Pitali smo ga i hoće li opet doći do nesuglasica u sporazumu između Možemo! i SDP-a, kao u prošlom mandatu kad su Renato Petek i Nina Vasić ušli u Gradsku skupštinu kao nezavisni na listi SDP-a, pa postali vokalni kritičari gradonačelnika Tomaševića.

- Oni defacto nisu ušli u skupštinu kao SDP-ovci. Renato Petek je jedno vrijeme bio član SDP-a, međutim mi sad nemamo nezavisnih kandidata na listi, svih 16 kandidata su članovi SDP-a, i sve odluke ćemo donositi u dobroj vjeri, zajedno, ali nećemo biti samo dizači ruku - zaključio je.

Matej Mišić je relativno mlad političar, rođen je 1988. u Zagrebu. Diplomirao je pravo, a u politiku se uključio 2006. godine, kad je imao svega 18 godina. U SDP se uključio jer mu je bilo dosta gledati socijalnu nepravdu za vrijeme Sanaderovog mandata, a divi se Ivici Račanu. Bio je predsjednik Foruma mladih SDP-a, član mjesnog odbora, zastupnik u skupštini, potpredsjednik Gradske skupštine, prošao je sve razine. Jedno od prvih pitanja koje je postavio kao mladi zastupnik Gradske skupštine je bilo pitanje kad će se izgraditi i pustiti u pogon sljemenska žičara. To je bilo 27. rujna 2017. Bandić mu je odgovorio da će se skupa s njim voziti u novoj žičari 31. 12. 2018.. Mišić je to zapamtio, a kako se Bandićevo obećanje nije obistinilo, nazvao je Renata Peteka i skupa su napravili događaj na Facebooku “Puštanje u promet nove Bandićeve sljemenske žičare”. Petek je došao sa skijama, Mišić sa sanjkama, čak su otvorili i šampanjac i nazdravili žičari koja još nije bila ni u povojima.