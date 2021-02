SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić prokomentirao je imenovanje Martine Dalić na novu funkciju u Podravki. Martina Dalić postat će prva žena u povijest koja će voditi upravu te prehrambene tvrke i to do njenog isteka mandata u veljači 2022. godine

Jakšić spornim smatra proces kojim je izabrana na tu poziciju jer, kako kaže, nitko ne zna po kojem se ključu bira Uprava i tko su ljudi iza zavjese koji o tome odlučuju.

- Na kraju se sve svede na to kao što je rekao Žarko Tušek na onoj snimci, da netko nekog pita kaj bi ti štel biti'' - kaže Jakšić.

Na pitanje o SDP-ovoj Vladi i njihovoj odluci da za šefa Podravke predloži Mršića 2012. godine, Jakšić kaže kako on nije tu da tumači prošlost.

'Premijer je kao Vegeta'

- Moj stav je da politika treba u Podravki participirati u onoj mjeri kolika je vlasnička struktura. Vlasnička struktura je jasna: 52 posto drže mirovinski fondovi koji bi trebali voditi brigu o našim budućim mirovinama, danas mogu reći da oni to ne rade, nego su samo smokvin list premijeru Plenkoviću i HDZ-u. Dosta optimističan proces za naše buduće mirovine, a glavni kadrovik nažalost svojom odlukom je postao Andrej Plenković koji očito jednostavno ima toliko vremena da se može petljati u sve moguće industrije koje u ovoj zemlji imamoi - rekao je Jakšić za RTL Danas i usporedio ga s Vegetom zbog čega premijer misli da će ono što gledamo poprimiti bolji okus.

Na pitanje je li možda Luka Burilović bolji izbor za tu funkciju, Jakšić smatra da je on još jedan primjer kako HDZ kadrovira i koliko čvrsto brane HGK. Ne smatra ga pravim izborom.

- S banjalučkog fakulteta do 60 tisuća kuna mjesečnih apanaža i odlučivanja doslovce o sudbinama jednog kraja. Apsolutno ne, to je najstrašnija poruka ovome kraju koji je stvarao Podravku 70 godina, kraju koji je sa svojim radnicima stvorio Vegetu kao najveću inovaciju koju je tadašnja Jugoslavija osmislila i to u periodu kad je Kolinda Grabar Kitarović rekla da navodno nije bilo ni jogurta - rekao je.