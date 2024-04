Grbin: 'Onaj koji je jučer bio za Hrvatsku, danas razmišlja o bijegu. Ja tako ne razmišljam'

Nije jednostavno voditi kampanju za europske izbore u trenutku parlamentarnih izbora, ali nije to možda niti loše. Jer za ove izbore građani će imati priliku birati za one koji su se dokazali u parlamentu, u Saboru i na lokalnim razinama. Mogu usporediti što mi radimo i što nudimo s onima koji prije izbora govore jedno, i onih koji to rade, rekla je Biljana Borzan.

SDP je predstavio listu kandidata za europski parlament, a jedna od kandidatkinja na listi je upravo i trenutna zastupnica parlamenta, Biljana Borzan.

- Čast mi je bila raditi u parlamentu. Mogu reći da smo se "ubili" od posla, ali sa zadovoljstvom. Upravo s tim idemo u novi mandat za sve ono što smo radili i najavit ćemo u kampanji sve ono što ćemo raditi - rekla je i dodala:

- Želim vjerovati da naši građani nagrađuju rad. Ako je tako, onda će ova lista ostvariti rezultat. Danas se u parlamentu donosi više od polovice zakona koji se tiču građana. Sve građane bih pozvala da obrate pozornost na ove izbore. Dat ćemo sve od sebe da nametnemo što smo sve radili u prvom redu. Ne idemo u vidu obećanja nego da pokažemo što smo radili.

Grbin: 'Hrvati će izaći u velikom broju'

Osim Borzan, govorio je i predsjednik SDP-a, Peđa Grbin.

- SDP je ovu listu utvrdio prije mjesec dana. Ne čekamo zadnji trenutak i ne skrivamo sve. Svi ovi ljudi poznati su javnosti mjesec dana. Znamo za što se borimo i za koga smo se kandidirali - rekao je Grbin.

Prokomentirao je i moguće slabosti, ali i Milanovića.

- Što se tiče slabosti, onaj koji je do jučer govorio da ga zanima samo Hrvatska, danas razmišlja o bijegu. Ja o bijegu ne razmišljam. Milanović? Nismo ga predložili kao kandidata na izborima - poručio je Grbin.

Vjeruje kako će Hrvati izaći u velikom broju.

- Hrvate zanimaju ovi izbori, Pogotovo što se događa s njihovim novcem. Prate što se događa i izaći će u većem broju. Sigurni smo. Neću brojat mandate unaprijed. Biljana i ja smo jasni. Naš cilj je da bude to pobjednička lista - zaključio je Grbin.

Imenom je predstavio sve kandidatkinje i kandidate.

- Ovo je Biljana, ovo je Fred, kolegica Romana nije ovdje, tu je Marko, pa Dalija, ovo je Bojan, nakon njega Sonja, Joško, Vedrana... Desetog se ne mogu sjetiti... oprosti Ranko, njega znate, onda ide Željka i na kraju Tonino. Jeste li sada zadovoljni - rekao je Grbin i dodao da OIB-e i druge osobne podatke kandidata ne smije javno iznositi.