'SDP predlaže legalan pobačaj kao i besplatnu kontracepciju'

Da se razumijemo, ovo nije zakon kojim se promovira pobačaj. Ovo je zakon koji rješava jedno bitno pitanje - pitanje zdravstvene zaštite. Pobačaj je vrlo često mnogim ženama zadnje rješenje, ali on je hrvatska realnost i odgovorna država mora učiniti sve što je u njezinoj moći da ženama osigura primarnu zdravstvenu zaštitu, poručila je u srijedu SDP-ova Sabina Glasovac obrazlažući prijedlog Zakona o medicinskom prekidu trudnoće, koji je SDP uputio u saborsku proceduru, a o kojem će danas zastupnici raspravljati.

Podsjetila je kako je Ustavni sud naložio Vladi da u roku dvije godine donesene novi Zakon o prekidu trudnoće.

- U ožujku prošle godine istekao je taj rok i Vlada nije učinila apsolutno ništa, nikakav napor da osuvremeni Zakon o pobačaju, a niti da ga učini primjenjivim. Naime, u tom zakonu postoje stavke koje su naprosto neprimjenjive, primjerice kazne su izražene su dinarima, samim time nisu naplative - istaknula je poručivši kako sadašnji Zakon o pobačaju datira još iz davne 1978. godine.

- Mnogi ga nazivaju liberalnim jer omogućava u određenim uvjetima i određenim specijaliziranim ustanovama ženama medicinski prekid trudnoće. No, budimo realni i potpuno iskreni - u Hrvatskoj je pobačaj zakonski legalan, međutim, on ni na koji način nije dostupan i besplatan - poručila je Glasovac.

Stoga SDP svojim zakonskim rješenjem predlaže legalan, besplatan pobačaj dostupan u svim bolnicama, kao i besplatnu kontracepciju. Predlaže se da troškove pobačaja, sterilizacije i kontracepcije u cijelosti snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) te uvođenje obveze rada liječnika bez priziva savjesti u bolnicama i klinikama kako bi usluga bila dostupna i pravodobna u svim ustanovama.

- Naprosto smatramo da je pravo žene u 21. stoljeće odlučivati o svojem tijelu i reproduktivnom zdravlju, bez da ulazimo u razloge zašto se našla u nekim nepovoljnim životnim okolnostima. Pobačaj ne bi smio biti kontracepcija i nitko ga ne bi smio tako percipirati, ali ako do njega dođe, država mora štititi zdravlje svih žena - rekla je SDP-ova zastupnica dodavši kako mnogim ženama u Hrvatskoj ta usluga nije dostupna jer se plaća.

- Cijena je između 1800 i 3500 kuna. S druge strane, što je još i veći problem, postoje bolnice u Hrvatskoj koje tu uslugu ne pružaju, odnosno ženama uskraćuju medicinsku skrb zbog posebnih uvjerenja liječnika - poručila je naglasivši kako je u Hrvatskoj vrlo nizak postotak korištenja kontracepcije.

- Najbolja prevencija neželjenih trudnoća, uz kontracepciju, mora biti edukacija i na tome se inzistira u ovom zakonu. Predlažemo da resorni ministar s ministrom obrazovanja propiše jasne edukativne preventivne programe i provođenje u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama - kazala je Glasovac dodajući kako zakonom propisuju i stroge kazne za one ustanove koje odbiju i ne osiguraju pružanje ove medicinske usluge ženama.

Zakonom propisuju, nadalje, i dostupnost svima manje invazivne metodu - medikamentozni pobačaj.

- On u ovom trenutku nije dostupan u svim javnim ustanovama, samo u Rijeci i Puli, a mi inzistiramo da sve žene imaju jednaka prava, bez obzira gdje žive. Radimo posao Vlade, ako neće Vlada, mi ćemo. Ne radimo to zbog sebe nego zbog svih žena u Hrvatskoj. Ako je zakonom nešto propisano, onda to mora biti i dostupno - istaknula je Glasovac.

Među rješenjima koja SDP predlaže jest i da se razdoblje u kojem bi žena imala pravo na pobačaj na zahtjev poveća s 10 na 12 tjedana od začeća te da maloljetnice od 16 do 18 godina mogu podnijeti zahtjev za prekid trudnoće bez suglasnosti roditelja.

Prijedlog zakona, dodala je, nije kontroverzan već je realan i u skladu s europskim dobrim praksama.

- Nažalost, naše žene su u ovom trenutku primorane ovu uslugu tražiti u nekim drugim zemljama ili, ne daj Bože, na crnom tržištu i samim time izlažu svoje zdravlje i svoje živote. Ne ulazimo u ženine razloge, izbore, ali nudimo rješenje - zaključila je.