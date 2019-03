SDP skuplja potpise: Protivimo se skupljem odvozu otpada

Zagrebački SDP pokrenuo je u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića potpisivanje peticije 'Stop poskupljenju cijena odvoza komunalnog otpada' reagirajući tako na najavu gradonačelnika Milana Bandića o poskupljenju te usluge.

Osim na glavnom gradskom trgu akciju prikupljanja potpisa zagrebački SDP će tijekom ovog tjedna provoditi na još sedam lokacija u gradu.

- Najavljeno je poskupljenje odvoza otpada i to za preko 100 posto u prosjeku. U nekim slučajevima Zagrepčani i Zagrepčanke bi plaćati i do dva i pol puta više nego dosad. Prosječna četveročlana obitelj u 50 do 60 kvadrata plaćala bi godišnje i do 1000 kuna više - upozorio je predsjednik SDP-a Grada Zagreba Gordan Maras na konferenciji za novinare pored štanda na Trgu bana Josipa Jelačića.

- SDP želi Zagreb u kojem će odvoz otpada biti uređen po uzoru na gradove kao što su Beč ili Ljubljana gdje se otpadom upravlja efikasnije i jeftinije - naglasio je Maras.

Najavio je da im je ambicija prikupiti više od 10 tisuća potpisa i tako poručiti gradonačelniku Bandiću da se počne 'više baviti problemima građana a manje političkom trgovinom'.