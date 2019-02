SDP traži hitnu istragu oko učestalog curenja informacija

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) izvijestio je da je SOA dostavila odboru izvješće o slučaju lažnih fotografija potpredsjednika Vlade i ministra Tomislava Tolušića, ali i da nije dobio odgovor na najbitnije pitanje, a to je tko je analizu SOA-e dostavio medijima.

- Ne mogu o detaljima klasificiranog dokumenta, ali želim reći da je SOA postupala u predmetu. No nemamo glavni odgovor kako se moglo dogoditi da dokumenti, ne samo fotografije, nego i dokumenti i analize same SOA-e izađu u javnost i da oni koji su nadležni za postupanje u takvom predmetu saznaju to iz novina ne iz dopisa koji im je u tom kratkom vremenu dostavljen - rekao je Ostojić.

Naveo je da je SOA dostavila DORH-u dostavila izvješće o postupanju sa sumnjama koje su našli, ali i ponovio da traži odgovor kako je moguće da dokumenti izađu u medijima prije nego ih vide oni koji su jedini koji to smiju, a to je u ovom slučaju DORH.

- Curenje dokumenata je očito postala praksa i to od institucija koje bi to trebale sprječavati - kazao je Ostojić.

Izvijestio je i kako je tražio izvješće kako su dokumenti iz MORH-a, koji ne bi smjeli biti dostupni javnosti, završili u medijima.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić stava je da je ugrožena nacionalna sigurnost.

- Curenje povjerljivih i tajnih dokumenata dodatno kompromitira sigurnosni sustav zemlje i u pitanju je ugroza je sigurnosti države. Kako je moguće da cure u javnost, tko 'dila' informacije. Tražimo hitnu istragu pa i postupanje DORH-a. Vlada umjesto da sprečava, imam osjećaj da potiče curenje informacija - poručio je Bernardić.

Šef SDP-a navodi kako curenje informacija u aferama elitna prostitucija, SMS, Tolušić neodoljivo vuče prema vrhu HDZ-a i vlasti.

'Tko upravlja većinom institucija i informacija, taj ih vjerojatno i pušta'

Na problem curenja informacija iz istraga i službenih dokumenata iz institucija u aferama SMS, elitna prostitucija, slučaj Tolušić i propale nabave borbenih zrakoplova osvrnuo se i Nikola Grmoja (MOST).

- Svakako bi bilo dobro provesti istragu da vidimo tko pušta te dokumente. Treba pogledati tko upravlja većinom institucija i informacija, taj ih vjerojatno i pušta u javnost – poručio je Grmoja.