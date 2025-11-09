Obavijesti

'NEPRIMJERENO JE'

SDP Vukovar: 'Zahtjev Marijana Pavličeka za odgodu izložbe podsjeća na totalitarizam...'

Piše HINA,
SDP Vukovar: 'Zahtjev Marijana Pavličeka za odgodu izložbe podsjeća na totalitarizam...'
Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

Vukovarski SDP poručuje da je zahtjev gradonačelnika Pavličeka „oblik zastrašivanja manjinske zajednice“ i „podsjeća na totalitarna vremena“.

Gradski odbor SDP-a Vukovar ocijenio je u nedjelju „u najmanju ruku, neprimjerenim“ zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka da se izložba fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata", koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga, odgodi izvan studenoga.

Taj je zahtjev „u najmanju ruku neprimjeren i  podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi i zapravo je oblik zastrašivanja manjinske zajednice slijedom recentnih političkih zbivanja, kao i korištenje Domovinskog rata i tragedije grada u tu svrhu“, priopćio je predsjednik GO SDP-a Vukovar Kruno Raguž.

ODGOVORIO PAVLIČEKU Pupovac: Nekima smeta bilo koja aktivnost srpske zajednice
Pupovac: Nekima smeta bilo koja aktivnost srpske zajednice

 Smatra kako "u demokratskom i emancipiranom, a posebice društvu pravde, pijetet prema žrtvi Vukovara i njegovoj tragediji ne smije biti razlogom umanjivanja prava nekog druga naroda ili manjine i političkog pritiska".

 Smatramo da zahtjev gradonačelnika Pavličeka, nije molba, nego „vršenje pritiska“ na ljude i naše sugrađane druge nacionalnosti i umanjivanje njihovih sloboda na iskazivanje kulturnog identiteta. „Imamo slobodnu Hrvatsku, zasnovanu na antifašizmu i na Domovinskom ratu i trebamo je braniti od huligana i aveta iz prošlosti. Zbog toga povlačenje pred fašističkom ideologijom, siledžijama i nasilnicima što ovaj zahtjev gradonačelnika Pavličeka jest, GO SDP-a Vukovar mu se odlučno protivi“, napisao je Raguž.

OBJAVA NA FACEBOOKU Gradonačelnik Pavliček traži: 'Odgodite izložbe Srpskog kulturnog centra u Vukovaru'
Gradonačelnik Pavliček traži: 'Odgodite izložbe Srpskog kulturnog centra u Vukovaru'

Vukovarski gradonačelnik Pavliček zatražio je od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.

ŽELE ISKAZATI MIR Poruka na kontraprosvjed na Rivi: Ne dirajte mrtve i Vukovar da bi opravdali grijehe živih!
Poruka na kontraprosvjed na Rivi: Ne dirajte mrtve i Vukovar da bi opravdali grijehe živih!

Dodao je kako svaka nacionalna manjina ima pravo njegovati svoju kulturu i običaje, ali da organizatori moraju biti svjesni kako je studeni mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru.

