SDP Vukovar: 'Zahtjev Marijana Pavličeka za odgodu izložbe podsjeća na totalitarizam...'

Gradski odbor SDP-a Vukovar ocijenio je u nedjelju „u najmanju ruku, neprimjerenim“ zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka da se izložba fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata", koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga, odgodi izvan studenoga.

Taj je zahtjev „u najmanju ruku neprimjeren i podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi i zapravo je oblik zastrašivanja manjinske zajednice slijedom recentnih političkih zbivanja, kao i korištenje Domovinskog rata i tragedije grada u tu svrhu“, priopćio je predsjednik GO SDP-a Vukovar Kruno Raguž.

Smatra kako "u demokratskom i emancipiranom, a posebice društvu pravde, pijetet prema žrtvi Vukovara i njegovoj tragediji ne smije biti razlogom umanjivanja prava nekog druga naroda ili manjine i političkog pritiska".

Smatramo da zahtjev gradonačelnika Pavličeka, nije molba, nego „vršenje pritiska“ na ljude i naše sugrađane druge nacionalnosti i umanjivanje njihovih sloboda na iskazivanje kulturnog identiteta. „Imamo slobodnu Hrvatsku, zasnovanu na antifašizmu i na Domovinskom ratu i trebamo je braniti od huligana i aveta iz prošlosti. Zbog toga povlačenje pred fašističkom ideologijom, siledžijama i nasilnicima što ovaj zahtjev gradonačelnika Pavličeka jest, GO SDP-a Vukovar mu se odlučno protivi“, napisao je Raguž.

Vukovarski gradonačelnik Pavliček zatražio je od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.

Dodao je kako svaka nacionalna manjina ima pravo njegovati svoju kulturu i običaje, ali da organizatori moraju biti svjesni kako je studeni mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru.