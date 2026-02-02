SDP: 'Zagreb je osigurao uvjete za doček. Odgovornost je na Vladi, ne ponašaju se normalno'

Ne stišavaju se reakcije na otkazivanje dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Okupljanje je bilo predviđeno u 15 sati, a do toga nije došlo nakon što Grad Zagreb nije uslišio želje rukometaša za dolaskom Marka Perkovića Thompsona.

Pogledajte galeriju: Kadrovi s dočeka na 'Tuđmanu'



Shodno tome, Hrvatski rukometni savez je poručio da dočeka neće biti, pritom se zahvalivši svim gradovima koji su svoje prostore ponudili za to.

Na otkazivanje su, nakon brojnih političara, reagirali i iz SDP-a.

- Smatramo da rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca. Sport je prostor u kojem se natjecatelji i navijači ujedinjuju kroz fair play i zajedničke vrijednosti, a ne kroz političke podjele. U tom smislu smatramo dobrim i odgovornim potez gradonačelnika Zagreba, koji je osigurao sve uvjete za svečani doček, omogućio izvođenje pjesme koju su igrači tražili te cijelo vrijeme bio u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom - napisali su na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači pjevali 'Čavoglave'

Pokretanje videa... 00:07 Doček rukometaša | Video: Luka Safundžić/24sata

- Svi su mogli biti zajedno na trgu i slaviti, to uopće nije sporno. Sport i reprezentacija pripadaju svima. I zbog toga je odgovornost na Plenkovićevoj Vladi koja umjesto da se ponaša normalno, opet ponavlja obrazac od prošlog ljeta, nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude - zaključili su.