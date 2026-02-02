Obavijesti

PROZVALI PLENKOVIĆA

SDP: 'Zagreb je osigurao uvjete za doček. Odgovornost je na Vladi, ne ponašaju se normalno'

Piše Ivan Štengl,
SDP: 'Zagreb je osigurao uvjete za doček. Odgovornost je na Vladi, ne ponašaju se normalno'
Billund: Rukometaši Hrvatske družili se s navijačima u zračnoj luci prije odlaska u Hrvatsku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski rukometni savez otkazao je doček reprezentacije nakon što im Grad Zagreb nije udovoljio i omogućio dolazak Marka Perkovića Thompsona na Trg bana Jelačića

Ne stišavaju se reakcije na otkazivanje dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Okupljanje je bilo predviđeno u 15 sati, a do toga nije došlo nakon što Grad Zagreb nije uslišio želje rukometaša za dolaskom Marka Perkovića Thompsona.

Shodno tome, Hrvatski rukometni savez je poručio da dočeka neće biti, pritom se zahvalivši svim gradovima koji su svoje prostore ponudili za to.

Na otkazivanje su, nakon brojnih političara, reagirali i iz SDP-a.

- Smatramo da rasprave o izvođaču pjesme nepotrebno odvlače pozornost s uspjeha naših sjajnih reprezentativaca. Sport je prostor u kojem se natjecatelji i navijači ujedinjuju kroz fair play i zajedničke vrijednosti, a ne kroz političke podjele. U tom smislu smatramo dobrim i odgovornim potez gradonačelnika Zagreba, koji je osigurao sve uvjete za svečani doček, omogućio izvođenje pjesme koju su igrači tražili te cijelo vrijeme bio u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom - napisali su na društvenim mrežama.

- Svi su mogli biti zajedno na trgu i slaviti, to uopće nije sporno. Sport i reprezentacija pripadaju svima. I zbog toga je odgovornost na Plenkovićevoj Vladi koja umjesto da se ponaša normalno, opet ponavlja obrazac od prošlog ljeta, nastavlja s radikalizacijom, politizira sport i unosi razdor među ljude - zaključili su.

