SDP želi izbaciti Romanu Jerković Kraljić, stigla reakcija: 'Poslala sam očitovanje...'

Zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković Kraljić (SDP) rekla je u utorak da je stranci uputila očitovanje vezano uz sumnje o financiranju putovanja u Strasbourg na kojem su bili i njezini članovi obitelji te prijatelji, a od stranke očekuje da donese stav na temelju tih činjenica.

"Stranci sam uputila detaljno očitovanje i iznijela sve činjenice, kao i svoj odnos prema političkoj odgovornosti u ovom slučaju. Sada očekujem da stranka donese svoj stav na temelju tih činjenica, a ne medijskih nepotpunih tvrdnji" napisala je zastupnica na Facebooku.

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Jerković Kraljić došla je u fokus javnosti nakon što je utjecajni portal Politico objavio da je organizirala višednevno putovanje u Strasbourg na kojem su bili i njezini članovi obitelji i prijatelji, a bilo je financirano novcem političke grupacije S&D. Politico je otkrio da su neki sudionici bili predstavljeni kao zdravstveni djelatnici, iako su neki od njih bili glumci i povjesničari umjetnosti te navodi da je za trodnevno putovanje utrošeno 12 tisuća eura.

Zastupnica u svojoj objavi naglašava da je sve što je radila, uključujući organizaciju posjeta Europskom parlamentu, radila "s ciljem pripreme i provedbe kvalitetnih projekata koji mogu konkretno pridonijeti javnom zdravlju i kvaliteti zdravstvenih politika". Kao rezultat, navela je europsku strategiju za kardiovaskularne bolesti.

Predsjedništvo stranke u četvrtak će, na prijedlog predsjednika Siniše Hajdaš Dončića, raspravljati o prijedlogu pokretanja stegovnog postupka protiv Jerković Kraljić, s namjerom isključenja iz stranke.