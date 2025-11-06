Obavijesti

POLICIJI DOSTAVILI DOKAZE

SDSS prijavio prijetnje smrću Miloradu Pupovcu: 'Ovo je vrh sante leda govora mržnje...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: SDSS o specijalnom ratu i izbjegavanju odgovornosti za afričku svinjsku kugu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

SDSS prijavio prijetnje smrću Pupovcu na Facebooku! Policiji predani dokazi, traži se identitet počinitelja. Mržnja prema srpskoj manjini eskalira...

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) prijavila je Ravnateljstvu policije prijeteće poruke koje su upućene predsjedniku stranke Miloradu Pupovcu, a koje su se pojavile na službenoj Facebook stranici SDSS-a.

Kako navode iz stranke, ispod objave od 28. listopada, u kojoj je prenesen Pupovčev govor iz saborske rasprave o negiranju zločina u ustaškom logoru Jasenovac, pojavili su se brojni komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću te pozive na nasilje prema pripadnicima srpske manjine i osobama povezanima sa strankom.

SKANDAL U SABORU Pupovac najavio da će tužiti Vukića i ostale zbog sramotnih izjava o logoru u Jasenovcu!
Pupovac najavio da će tužiti Vukića i ostale zbog sramotnih izjava o logoru u Jasenovcu!

Policiji su, kako je priopćeno, dostavljeni fotografski dokazi – snimke zaslona s porukama koje izravno prijete Pupovcu. SDSS je zatražio da se utvrdi identitet osoba koje su objavljivale takve komentare te da se procijene elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, u skladu s kaznenim zakonodavstvom.

„Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS i na predsjednika stranke”, stoji u priopćenju koje je potpisao glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća Eugen Jakovčić.

Iz SDSS-a poručuju da očekuju brzu i odlučnu reakciju nadležnih tijela kako bi se spriječilo širenje mržnje i nasilja prema pripadnicima nacionalnih manjina.

