SDSS prijavio prijetnje smrću Miloradu Pupovcu: 'Ovo je vrh sante leda govora mržnje...'

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) prijavila je Ravnateljstvu policije prijeteće poruke koje su upućene predsjedniku stranke Miloradu Pupovcu, a koje su se pojavile na službenoj Facebook stranici SDSS-a.

Kako navode iz stranke, ispod objave od 28. listopada, u kojoj je prenesen Pupovčev govor iz saborske rasprave o negiranju zločina u ustaškom logoru Jasenovac, pojavili su se brojni komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću te pozive na nasilje prema pripadnicima srpske manjine i osobama povezanima sa strankom.

Policiji su, kako je priopćeno, dostavljeni fotografski dokazi – snimke zaslona s porukama koje izravno prijete Pupovcu. SDSS je zatražio da se utvrdi identitet osoba koje su objavljivale takve komentare te da se procijene elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, u skladu s kaznenim zakonodavstvom.

„Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS i na predsjednika stranke”, stoji u priopćenju koje je potpisao glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća Eugen Jakovčić.

Iz SDSS-a poručuju da očekuju brzu i odlučnu reakciju nadležnih tijela kako bi se spriječilo širenje mržnje i nasilja prema pripadnicima nacionalnih manjina.