SDŽ osniva povjerenstvo za suzbijanje obiteljskog nasilja

Skupština Splitsko-dalmatinske županije jednoglasno je u ponedjeljak na tematskoj sjednici o obiteljskom nasilju usvojila odluku o osnivanju povjerenstva za izradu mjera za suzbijanje nasilja u županiji, koji će biti predloženi na usvajanje na sljedećoj sjednici Skupštine.

U povjerenstvu će sudjelovati vijećnici iz svih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini, a pri izradi zaključaka uzet će se u obzir stajališta iz rasprava s današnje tematske sjednice posvećene obiteljskom nasilju.

U radu današnje sjednice sudjelovala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, koja je upozorila na porast obiteljskog nasilja u Hrvatskoj.

Pozvala je mjerodavna županijska tijela da se ambicioznije angažiraju na prevenciji i suzbijanju nasilja i poručila kako Splitsko-dalmatinska županija treba osnovati specijalizirani centar za sprječavanje obiteljskog nasilja.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban poručio je da su već osigurana proračunska sredstva za osnivanje takvog centra.

Tijekom rasprave vijećnici su upozorili kako su na području Splitsko-dalmatinske županije nedovoljni kapaciteti za smještaj i prihvat žrtava obiteljskog nasilja, za takvu namjenu u županiji postoji samo 12 kreveta, a trebalo bi ih više od 100.

Također je rečeno da žrtve obiteljskog nasilja nisu samo žene jer ima i slučajeva u kojima su muškarci žrtve.

Ljubičić je rekla kako na nacionalnoj razini u Hrvatskoj od ukupnog broja žrtava muškarci čine 10 do 11 posto žrtava obiteljskog nasilja.