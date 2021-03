Grijeh je steći nešto nelegalno, rekao je na početku suđenja u siječnju 2017. Nadan Vidošević.

Je li Vidošević “griješio” dok je stjecao sva svoja blaga, na kraju će utvrditi sud. Za sada su mu nekretnine pod blokadom, a umjetnine te stare knjige, preparirane životinje i kolekcija oružja oduzeti su mu i stavljeni pod pasku države.

Uskok Vidoševića tereti da je iz HGK preko tvrtke Remorker Igora Premilovca od 2006. do 2011. izvlačio milijune kuna. Tužiteljstvo traži da mu se oduzme protupravno stečena imovinska korist od 39 milijuna kuna. Osim Vidoševića, optužene su i Zdenka Peternel, Josipa Miladinov, Jasna Mikić te Jadranka Ivičić. Kako je sve funkcioniralo, opisali su Davor Komerički i Igor Premilovac.

Zadržao je 10 posto

“Negdje krajem 2006. Vidošević me pozvao u svoj ured i tražio da za njega ‘perem’ novac. Rekao sam mu da to ne želim raditi sa svojom tvrtkom i, kad sam odlazio iz ureda, rekao je kako vjerojatno poznajem nekoga tko to može raditi. Nakon toga spojio sam ga s Igorom Premilovcem. Vidošević mi je rekao da će to operativno raditi Zdenka Peternel, a da je njemu bitno samo to da se donese nazad ono što je Komora isplatila”, svjedočio je u postupku protiv Vidoševića i drugih Komerički, profesionalni TV producent, koji je za HGK osmislio niz projekata. Premilovac je novac izvlačio preko svojih tvrtki, a gotovinu je, nakon što bi 10 posto zadržao, predavao Komeričkom.

- Najčešće je to bilo na parkiralištu na Savici, kamo bi se on dovezao motociklom i ubacio mi u auto vrećicu ili kuvertu s novcem - rekao je Komerički. On je novac nosio Vidoševiću ili Zdenki Peternel.

“Vidošević i Peternel nikad nisu bili zajedno prilikom primopredaje novca. Nikad nisu ispred mene vadili novac iz kuverte niti sam ga ikad s njima brojio”, ustvrdio je Komerički. Kad su se iznosi povisili, pitao je, tvrdi, Zdenku Peternel kad će to prestati, a ona mu je rekla: “Šuti i radi”. Posao je godinama išao kao po loju, sve dok poreznici 2011. nisu našli nepravilnosti u poslovanju pet Premilovčevih tvrtki.

Sve su priznali

Premilovac i Komerički priznali su svoje uloge u pranju novca i s Uskokom se nagodili na kazne od po godinu dana zatvora, koje su im zamijenjene radom za opće dobro. Osim njih, sporazumno su osuđeni i Vidoševićeva nekretninska savjetnica Vesna Rodić te Jasna Mrakovčić Grubić, koja je priznala da je uz Vidoševića iz HGK izvlačila novac lažirajući kupnju umjetničkih slika. Policija je samo iz njegove vile na Prekrižju izuzela 444 umjetnine vrijedne 14,3 milijuna kuna.

Kad se tome doda ono što je još nađeno u ukupno 26 nekretnina koje obitelj Vidošević ima u vlasništvu u Zagrebu, Splitu, Nemirama kraj Omiša i u Gorskom kotaru, samo zbirka umjetnina procijenjena je na 15,6 milijuna.

Vidošević bi s obranom trebao početi danas, a potom će obranu iznijeti i optuženice. Ima li nekog zeca u šeširu kojim bi mogao osporiti navode onih koji su ga teretili i izvukli se bez zatvora, saznat ćemo za koji dan