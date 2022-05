Beroš laže u slučaju Mirele Č.: U nalazima iz Petrove se vidi da beba ima hidrocefalus i tumor

Ministar Beroš je oko 26 minuta govorio o slučaju Mirele Č., pokušao je opravdati zagrebačke bolnice koje su odbile izvršiti zakonsku obvezu prekida trudnoće. Tijekom tih 26 minuta izrekao je niz neistina, no ona najgora je laž o nalazima gospođe Mirele Č. kojom nju na kraju pokušava prikazati u lošem svjetlu kako bi spasio svoj resor.

- Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Ćorušić me izvijestio da je komisija donijela odluku. Njihovo stručno mišljenje je da u takvom slučaju moguće neurokirurške liječenje ako porod prođe dobro. Tek nakon što se sazna kakva je bolest, mogu se poduzeti koraci. Taj tumor svojim položajem i veličinom nije pritisnuo likvorske putove i doveo do razvoja hidrocefalusa što je značajno. Da do toga dođe, to zahtijeva promptno rješavanje. Stručni stav je da bi trebalo pokušati liječiti dijete.Naložio sam, s obzirom na to da su prvostupanjske komisije dobile dokumentaciju, da se odrede najrelevantnije stvari te postoje li terapijske opcije. Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Ćorušić me izvijestio da je komisija donijela odluku. Njihovo stručno mišljenje je da u takvom slučaju moguće neurokirurške liječenje ako porod prođe dobro. Tek nakon što se sazna kakva je bolest, mogu se poduzeti koraci. Taj tumor svojim položajem i veličinom nije pritisnuo likvorske putove i doveo do razvoja hidrocefalusa što je značajno. Da do toga dođe, to zahtijeva promptno rješavanje. Stručni stav je da bi trebalo pokušati liječiti dijete. Naravno da nitko ne garantira uspjeh liječenja - rekao je Beroš.

Uvidom u nalaze gospođe Mirele Č., koje nam je ona ustupila, vidljivo je da na nalazu iz tog istog KBC - a Zagreb pod 'anamneza' naveden i hidrocefalus. Dakle, ili ministar Beroš laže kako bi spasio obraz KBC - a Zagreb i triju bolnica, ili je komisija KBC - a Zagreb donijela mišljenje da nema hidrocefalusa pa dijete može preživjeti na temelju vlastitih nalaza u kojima dijagnosticiraju hidrocefalus.

Uz to, dijagnosticiraju i brzošireću tumorsku tvorbu dimenzija 56*41*55 milimetara s cističnim inkluzijama. Pišu i da taj tumor pritišće mali mozak, a i u napomeni je rečenica 'Verificira se hidrocefalus'.

Iz ovoga slijedi zaključak da je KBC Zagreb potvrdio postojanje tumora, a ne da ne znaju je li tumor ili krvarenje kako je na konferenciji za medije izjavio ministar Vili Beroš. Stoga je nevjerojatno da komisija iste bolnice koja je utvrdila da se radi o tumoru i hidrocefalusu donese odluku koju objašnjavaju temeljem toga da zapravo ne znaju je li tumor i da nema hidrocefalusa.

Da se radi o tumoru, a ne krvarenju u mozgu, osim KBC - a Zagreb, to su potvrdili na KB Sveti Duh i Klinički institut za radiologiju iz Ljubljane.

I oni u opširnom objašnjenju nalaza navode da se radi o tumoru koji je praktički preuzeo tri režnja djetetova mozga, pritišće desnu hemisferu u lijevo, kao i mali mozak i moždano deblo. Također, pišu da se radi o zloćudnom tumoru poodmaklog stadija.

