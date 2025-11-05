Obavijesti

Tuzlanski fotoreporter o požaru u Domu za starije: 'Ovo je nešto najpotresnije što ikad doživjeh'

Tuzlanski fotoreporter o požaru u Domu za starije: 'Ovo je nešto najpotresnije što ikad doživjeh'
Pripadnici službi donose boce s kisikom. Medicinari, ljekari iznose ozlijeđene. Ne smijem da pogledam. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašlju, povraćaju, jedva dolaze do daha...

Tuzlanski fotoreporter Faruk Begtašagić oglasio se na svom Facebooku i napisao da nikad neće zaboraviti scene kojima je svjedočio.

- Večeras sam svjedočio nečemu što definitivno nikada zaboraviti neću. Vatra je gutala doslovno posljednji kat Doma penzionera u Tuzli. U ulozi fotoreportera sam evo više od deset godina, a večerašnji događaj je nešto najpotresnije ikada što doživjeh - napisao je.

Dodao je da je svjedočio kaotičnom stanju.

Večeras sam svjedočio nečemu što definitivno nikada zaboraviti neću. Vatra je gutala doslovno posljednji sprat Doma...

Objavljuje Faruk BegtašagićUtorak, 4. studenoga 2025.

- Dolaze vatrogasne jedinice, policijska vozila, saniteti… Crveno-plava svjetla obasjavaju južnu magistralu. Počinju dolaziti članovi obitelji ljudi koji borave u Domu. Odjednom, s jedne strane svjedočim sreći onih koji su ugledali svoga oca na prozoru, mašu, ‘tata, tata…’, dok sa druge strane prilaze oni koji o svojim ne znaju ništa. ‘Molim te, provjeri šta je sa bakom’. Suze u očima. Neizvjesnost - piše tuzlanski fotoreporter.

OČEVID U TIJEKU VIDEO Strava u Tuzli! Deset mrtvih nakon požara u Domu umirovljenika. Oglasio se MUP
VIDEO Strava u Tuzli! Deset mrtvih nakon požara u Domu umirovljenika. Oglasio se MUP

- Pripadnici službi donose boce s kisikom. Medicinari, ljekari iznose ozlijeđene. Ne smijem da pogledam. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašlju, povraćaju, jedva dolaze do daha… Oznojeni i sa pogledom koji nosi ponos, ali i iscrpljenost u hladnoj novembarskoj noći. Herojski. Dali sve od sebe. U ovim trenucima dolaze tužne vijesti. Nekoliko osoba izgubilo je život. Ya Rabbi Previše boli u ovoj hladnoj novembarskoj noći. Previše - napisao je Faruk Begtašagić.

