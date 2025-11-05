Tuzlanski fotoreporter o požaru u Domu za starije: 'Ovo je nešto najpotresnije što ikad doživjeh'

Tuzlanski fotoreporter Faruk Begtašagić oglasio se na svom Facebooku i napisao da nikad neće zaboraviti scene kojima je svjedočio.

- Večeras sam svjedočio nečemu što definitivno nikada zaboraviti neću. Vatra je gutala doslovno posljednji kat Doma penzionera u Tuzli. U ulozi fotoreportera sam evo više od deset godina, a večerašnji događaj je nešto najpotresnije ikada što doživjeh - napisao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Vatra je gutala Dom za starije u Tuzli: 'Zašto ste najteže pacijente stavili na 5. i 6. kat?! | Video: 24sata/reuters

Dodao je da je svjedočio kaotičnom stanju.

- Dolaze vatrogasne jedinice, policijska vozila, saniteti… Crveno-plava svjetla obasjavaju južnu magistralu. Počinju dolaziti članovi obitelji ljudi koji borave u Domu. Odjednom, s jedne strane svjedočim sreći onih koji su ugledali svoga oca na prozoru, mašu, ‘tata, tata…’, dok sa druge strane prilaze oni koji o svojim ne znaju ništa. ‘Molim te, provjeri šta je sa bakom’. Suze u očima. Neizvjesnost - piše tuzlanski fotoreporter.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 Tuzla: Više osoba poginulo u požaru u domu umirovljenika | Video: 24sata/pixsell

- Pripadnici službi donose boce s kisikom. Medicinari, ljekari iznose ozlijeđene. Ne smijem da pogledam. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašlju, povraćaju, jedva dolaze do daha… Oznojeni i sa pogledom koji nosi ponos, ali i iscrpljenost u hladnoj novembarskoj noći. Herojski. Dali sve od sebe. U ovim trenucima dolaze tužne vijesti. Nekoliko osoba izgubilo je život. Ya Rabbi Previše boli u ovoj hladnoj novembarskoj noći. Previše - napisao je Faruk Begtašagić.