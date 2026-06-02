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PROŠIRENJE EU

Šef Europskog vijeća: Budućnost Sjeverne Makedonije je u EU

Piše HINA,
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Šef Europskog vijeća: Budućnost Sjeverne Makedonije je u EU
Foto: Ognen Teofilovski

Prema riječima Coste, jedini način da Sjeverna Makedonija postigne napredak ka europskoj integraciji je "kroz konstruktivan dijalog sa susjedima..."

Proširenje Europske unije naš je zajednički cilj i budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto leži u EU, rekao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u utorak u Skoplju, naglasivši kao ključan element za formalno započinjanje pregovora izmjenu sjevernomakedonskog ustava.

"Proširenje je naš zajednički cilj, a da budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto je u Europskoj uniji", istaknuo je Costa na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon susreta s premijerom Sjeverne Makedonije.

Dodao je da je aktualna vlada Hristijana Mickoskog pokazala posvećenost i pohvalio je "kontinuirane napore koje ulaže". No istaknuo je i da su izmjene ustava "jedini način da se narodu Sjeverne Makedonije omogući da iskoristi sve prednosti članstva u Europskoj uniji".

Sjeverna Makedonija mora uključiti bugarsku nacionalnu manjinu u svoj ustav na zahtjev Bugarske, koja je već članica EU. Makedonija je već službeno promijenila ime u Sjeverna Makedonija 2019. zbog grčkih zahtjeva. Ta promjena stupila je na snagu nakon što su ustavni amandmani usvojeni u parlamentu, čime je riješen dugogodišnji spor s Grčkom i otvoren put za ulazak zemlje u NATO.

Prema riječima Coste, jedini način da Sjeverna Makedonija postigne napredak ka europskoj integraciji je "kroz konstruktivan dijalog sa susjedima, kroz preuzimanje pragmatičnih koraka za građenje povjerenja i provođenje neophodnih reformi".

Mickoski i Costa ponovno će se sastati u petak u Tivtu u Crnoj Gori, gdje će se održati samit EU-a i zapadnog Balkana.

Predsjednik Europskog vijeća započeo je svoju drugu turneju po zapadnom Balkanu od preuzimanja dužnosti u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak.

U utorak je posjetio Albaniju i Sjevernu Makedoniju, a potom ide na Kosovo i u Beograd. Turneju završava u Crnoj Gori.

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