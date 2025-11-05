Obavijesti

Šef Grčke pošte podnio ostavku nakon zatvaranja ureda

Šef Grčke pošte podnio ostavku nakon zatvaranja ureda
Sklikas je najavio val zatvaranja prošli petak, u intervjuu za privatnu televizijsku postaju. Do ponedjeljka zatvoreno je prvih 46 Eltinih poštanskih ureda, uglavnom u Ateni i Solunu

Planirano zatvaranje 204 poštanska ureda stajalo je ravnatelja Grčke pošte (Elta) Grigorisa Sklikasa čelne pozicije, izvijestio je list Kathimerini, uz oproštajno upozorenje da je tvrtka zanemarena i prisiljena raditi sa zastarjelom opremom. Sklikas je podnio ostavku nakon što su u ponedjeljak mnogi klijenti saznali da su im lokalni poštanski uredi zatvoreni preko noći, što je izazvalo oštre kritike, objavio je u utorak grčki list.

Unatoč njegovoj ostavci, vlada ustraje u planiranom zatvaranju petine od ukupno nešto više od 1.000 poštanskih ureda.

Sklikas je najavio val zatvaranja prošli petak, u intervjuu za privatnu televizijsku postaju. Do ponedjeljka zatvoreno je prvih 46 Eltinih poštanskih ureda, uglavnom u Ateni i Solunu.

Poštanski radnici i građani početkom su se tjedna tako našli pred zaključanim vratima poštanskih ureda, podsjeća agencija Dpa.

Sklikas se pak u ostavci branio, napisavši da je tvrtka zanemarena i prisiljena raditi s opremom starom 30 godina i neprimjerenom digitalnom infrastrukturom.

Grčka pošta pati od manjka zaposlenika, a nedostaje i ručnih skenera za skeniranje barkodova na paketima. Tvrtka iz godine u godinu posluje s višemilijunskim gubitcima, a nagomilala je i dug od približno 140 milijuna eura.

Glasnogovornik vlade Pavlos Marinakis jasno je dao do znanja da su plan restrukturiranja i zatvaranja poštanskih ureda gotova stvar, ali je priznao da je odluka o zatvaranju 204 ureda preko noći, bez razgovora s građanima i lokalnim stanovništvom, bila pogrešna.

Reforma će se provesti nakon dijaloga s građanima, naglasio je Marinakis, dodavši i da je cilj da svi građani mogu računati na poštanske usluge.

Glavni su klijenti pošte stariji građani koji u Eltinim poštanskim uredima plaćaju račune za struju i telefon i preuzimaju mirovine.

