Šef Grčke pošte podnio ostavku nakon zatvaranja ureda
Planirano zatvaranje 204 poštanska ureda stajalo je ravnatelja Grčke pošte (Elta) Grigorisa Sklikasa čelne pozicije, izvijestio je list Kathimerini, uz oproštajno upozorenje da je tvrtka zanemarena i prisiljena raditi sa zastarjelom opremom. Sklikas je podnio ostavku nakon što su u ponedjeljak mnogi klijenti saznali da su im lokalni poštanski uredi zatvoreni preko noći, što je izazvalo oštre kritike, objavio je u utorak grčki list.
Unatoč njegovoj ostavci, vlada ustraje u planiranom zatvaranju petine od ukupno nešto više od 1.000 poštanskih ureda.
Sklikas je najavio val zatvaranja prošli petak, u intervjuu za privatnu televizijsku postaju. Do ponedjeljka zatvoreno je prvih 46 Eltinih poštanskih ureda, uglavnom u Ateni i Solunu.
Poštanski radnici i građani početkom su se tjedna tako našli pred zaključanim vratima poštanskih ureda, podsjeća agencija Dpa.
Sklikas se pak u ostavci branio, napisavši da je tvrtka zanemarena i prisiljena raditi s opremom starom 30 godina i neprimjerenom digitalnom infrastrukturom.
Grčka pošta pati od manjka zaposlenika, a nedostaje i ručnih skenera za skeniranje barkodova na paketima. Tvrtka iz godine u godinu posluje s višemilijunskim gubitcima, a nagomilala je i dug od približno 140 milijuna eura.
Glasnogovornik vlade Pavlos Marinakis jasno je dao do znanja da su plan restrukturiranja i zatvaranja poštanskih ureda gotova stvar, ali je priznao da je odluka o zatvaranju 204 ureda preko noći, bez razgovora s građanima i lokalnim stanovništvom, bila pogrešna.
Reforma će se provesti nakon dijaloga s građanima, naglasio je Marinakis, dodavši i da je cilj da svi građani mogu računati na poštanske usluge.
Glavni su klijenti pošte stariji građani koji u Eltinim poštanskim uredima plaćaju račune za struju i telefon i preuzimaju mirovine.
