Šef HND-a: 'Vlada ustraje na Zakonu opasnih namjera protiv novinarske profesije'

Nema opravdanja za donošenje ovakvog Zakona - rekao je na konferenciji za medije predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko referirajući se na predložene izmjene Kaznenog zakona i uvođenje novog kaznenog djela koji se odnosi na neovlašteno otkrivanje sadržaja izvida ili dokazne radnje u vezi sa sudionikom postupka.

- Želimo se referirati na činjenicu da je premijer Andrej Plenković koji je u maniri Aleksandra Vučića napao N1 televiziju i ukazao što nas sve čeka uoči izbora. Godinama ima ambiciju biti glavni urednik svih medija, referirali bi se na činjenicu da Vlada ustraje na donošenju zakona opasnih namjera. Zakon opasnih namjera u čijem savjetovanju nisu prihvaćeni naši prijedlozi je najveći čin agresije na novinarsku profesiju, na javni interes - rekao je Zovko dodajući da je ovo jedan od najvećih udara na novinarsku profesiju u zadnjih 30 godina.

Zovko je također istaknuo da nema tih novaca s kojima bih oni pristali na ovako sraman prijedlog.

- Vladajući ako nekog žele sankcionirati zbog curenja informacija, po postojećim pravilima imaju raspoložive metode koje se zovu disciplinski postupak. Nije bilo potrebe za kaznenim progonom bilo koga. Neće se više nitko usuditi obratiti medijima. Javnost ima pravo znati informacije od javnog interesa - rekao je.

- Ovo je napad brutalne agresije na novinarsku profesiju, ovo je poruka zviždačima da budu tihi. Mi ćemo vidjeti što ćemo napraviti, nećemo šutjeti. Pokrenut ćemo prijedlog ocjene ustavnosti, ne isključujemo mogućnost prosvjeda. Odbacujemo ovakav prijedlog, smatramo ga zakonom opasnih namjera - rekao je Zovko.

Glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Melisa Skender podsjetila je na hodogram ovih izmjena Kaznenog zakona. - Premijer Andrej Plenković mijenja zakon, nakon što su u porukama USKOK-ovih optuženica osvanuli inicijali AP, odlučio je, kako je sam rekao zbog političke štete, izmijeniti zakon, i uvesti novo kazneno djelo za curenje informacija. Kazna za to kazneno djelo su do tri godine zatvora za odavanje sadržaja dokaznih i izvidnih radnji iz faze postupka koja nije javna. Sankcioniran će biti pravosudni dužnosnici, državni službenici, okrivljenici, branitelji, svjedoci, vještaci, tumači, dakle svi sudionici kaznenog postupka - rekla je dodajući da je od premijerove najave do procedure prošlo manje od godine dana.

Da će ljudi paziti što će ubuduće reći novinarima misli i potpredsjednik HND-a Drago Hedl. - Što više se sužava mogućnost novinarima da u svojim istraživanjima koriste podatke koje dobivaju od onih koji će sada biti sankcionirani ako ti podaci cure. Ljudi iz sustava koji se ne slažu kako se odvijaju stvari u državi, žele upozoriti se obraćaju novinarima znajući da će tako neke stvari ipak bit drukčije odrađene - rekao je.

Predsjednik Zovko referirao se i na izbor glavnog državnog odvjetnika i kandidate za tu funkciju.

- Čovjek koji je glavni pobornik ovog prijedloga, čovjek koji bi privodio novinare, koji je maltretirao novinare sudskim tužbama, onda nam se crno piše. Onda su jasne namjere što misle učiniti s medijima koji nisu njihovi, ali mi ćemo na to odgovoriti - rekao je Zovko.