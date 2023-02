Šef hrvatskih spasilaca: 'Našli smo jednog mrtvog čovjeka, s Ukrajincima tražimo preživjele'

Bili smo u Albaniji, no ovo je neusporedivo s bilo čime. Situacija je strašna, nema zgrade koja nije oštećena. Ako se nisu srušile, prijete urušavanjem.

Rekao nam je to zapovjednik Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Mladen Vinković koji se s još 40 ljudi i sedam potražnih pasa nalazi u Turskoj. Ondje su poslani nakon razornih potresa zbog kojih je poginulo najmanje 16.000 ljudi. Brojni se vode kao nestali, a hrvatski tim raspoređen je za potrage i spašavanje u regiji Hatay.

Sljedećih 48 sati će biti ključno

- Trenutno je u akciji 14 ljudi sa sedam potražnih pasa. Radimo zajedno s Ukrajincima te smo zasad našli jedno tijelo. U našem je sektoru 70 hektara stambenog naselja kojeg treba pregledati. Zato danas dižemo dron i mapiramo područje. Sve ćemo to analizirati i potom pretraživati svim snagama - rekao nam je Vinković.

Čim otkriju živog čovjeka radit će doslovno bez minute odmora ne bi li ga izvukli. Iako šanse za preživljavanjem svakog dana opadaju, ekipe i dalje pronalaze preživjele. Sljedećih 48 sati će zato biti ključno.

No samo probiti se do mjesta potrage bila je svojevrsna teška zadaća. Ceste su ili uništene ili blokirane zbog velikog broja ljudi i vozila koji bježe. Svuda se čuju sirene, ljudi zaustavljaju spasilačke službe ne bi li im pomogli. Zbog kaosa među ljudima, teško je uopće doći do telefonskog signala. Interneta gotovo ni nema, pogotovo u večernjim satima kad većina ljudi miruje.

Pomaže im vrijeme

- Nas su prvo smjestili u prvi kamp, koji nije bio dobar. Bili smo na nekom brdu koje se treslo i odranjalo nakon naknadnih potresa. Tijekom četvrtka osjetili smo jedan jaki, između četiri i pet po Richteru. Zemlja je podrhtavala barem šest sekundi. Zato smo sad u drugom pored stadiona Hatay. Loša je ovdje i radioveza, no osposobit ćemo svoj internet preko Starlinka - kaže nam Vinković.

Zasad im u potrazi pomaže lijepo i sunčano vrijeme zbog kojeg se doslovno može raditi u kratkim rukavima. No zatekao ih je i hladni val zbog kojeg se vani nije moglo stajati.





