Šef hrvatskih spasilaca: 'Našli smo samo tijela. Ljudi su ovdje očajni. Teško je opisati ovo...'

Spasioci Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite nastavili su i u petak tražiti preživjele nakon brojnih razornih potresa u Turskoj. Uspostavili su bazu kraj stadiona Hatay, u istoimenoj regiji, pored grada Antiohije. Zasad su pronašli samo tijela žrtava. Situacija je, kažu, teško opisiva.

POGLEDAJTE VIDEO

- Naši potražni psi rade jako dobar posao. Pronašli smo zasad samo preminule. Neki se niti ne mogu izvaditi bez teške mehanizacije, a prioritet je spašavanje živih. Sve se obilježava i radi bez odmora - rekao nam je zapovjednik DIP-a Mladen Vinković.

Rade u izuzetno zahtjevnim uvjetima, gdje svako malo zemlja podrhtava.

- Doslovno me je ujutro probudio jedan potres. Koliko se čujem s kolegama, mi još dobro prolazimo. Puno je gore sjevernije od nas, prema centralnoj Turskoj - kazao je Vinković.

Dronom su uspjeli snimiti teren i odredili su prioritete pretrage. No na terenu ih ljudi doslovno vuku za rukave kako bi pregledali njihove kuće ili zgrade. Govore im da su čuli nešto.

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite RH

- Ljudi su zaista očajni. Dio područja pregledali su već drugi timovi i sve je to dokumentirano. No uvijek traže još, misle da drugi mogu bolje. Kruži puno lažnih informacija što samo otežava rad. Susretljivi smo koliko god to možemo. Razumijemo ih - iskren je Vinković.

I dalje im u dodijeljenom sektoru, veličine 70 hektara, pomaže tim iz Ukrajine.

- Nismo puno pričali o tome s čim su se sve suočili u svojoj zemlji. Vidi se po njima da imaju jako puno iskustva u spašavanju iz ruševina - kaže Vinković. Dodao je kako strani timovi samo nastavljaju dolaziti u pomoć. Kraj njih se tako smještaju Kinezi koji su dovukli teške radne strojeve.

Najčitaniji članci