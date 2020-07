Šef mladeži HDZ-a u Požegi uhvaćen pijan za volanom: 'Htio sam zvati oca da dođe po mene'

Ivan Svjetličić, šef županijskog odbora HDZ-ove požeške mladeži i zaposlenik Grada Požege, napuhao je 0.89 promila u noći sa subotu na nedjelju

<p>Bio sam na parkingu i zvao oca, ali čim sam upalio auto, došli su policajci i testirali me, kaže nam Ivan Svjetličić, šef Županijskog odbora mladeži HDZ-a Požeško-slavonske županije. U noći sa subotu na nedjelju su ga, naime, uhvatili pijanog za volanom.</p><p>Tog požeškog vikenda policija je zatekla više vozača pod utjecajem alkohola, od kojih je petoricu zadržala u posebnoj prostoriji do triježnjenja. Svjetličić nije bio među njima, iako su mu oduzeli vozačku dozvolu. </p><p>Kako nam je sam opisao, napuhao je 0.89 promila i dobio vozačku natrag nakon 12 sati. Negira napise <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/doznajemo-sef-hdz-ove-mladezi-u-pozegi-uhvacen-pijan-u-voznji-izvrijedao-je-policajce-koji-su-ga-zaustavili/" target="_blank">Telegrama</a> i tvrdi da nije vrijeđao policajce i svađao se s njima.</p><p>- Ne, to nije istina. Točno je da su me policajci zaustavili na centralnom parkingu i da sam napuhao 0,89 za počinjeni prekršaj. Kaznu ću platiti, ali vrijeđao ih nisam. Pristao sam na alkotest, tu je i moj potpis. A sa mnom je bio i kolega koji može posvjedočiti o svemu - kaže nam šef HDZ-ove mladeži.</p><h2>Nije morao ostati u policiji</h2><p>A zašto je uopće vozio pijan, pitamo ga.</p><p>- Nisam vozio. Ja sam ušao u svoj auto i zvao sam oca da dođe po mene. Čim su vidjeli da sam upalio auto, došli su i testirali me - kaže nam Svjetličić.</p><p>Prošao je bolje od gore navedene pijane petorke jer nije morao ostati u policiji preko noći.</p><p>- Rekli su mi da dođem po vozačku nakon 12 sati jer je privremeno oduzeta. Taksi me odvezao doma - priča mladi Svjetličić koji, kad ne vodi stranačku mladež, radi u Gradu Požegi kao dostavljač. </p><p>Potvrdio nam je ovu informaciju, ali nije htio dalje razgovarati. Ispričao se, rekavši kako ima posla. </p><p>Osim dostavljanja i ravnanja HDZ-ovom mladeži, lokalni mediji pišu da Svjetličić nosi titulu predsjednika Savjeta mladih Grada Požege, a svojevremeno je bio izabran za glavnog tajnika Koordinacije Savjeta mladih Republike Hrvatske. </p>