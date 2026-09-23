Šef NATO-a kritizira članice: Previše ovisite o Americi. Niste sposobni riješiti Hute

NATO pojačava pritisak na europske saveznike da preuzmu veću odgovornost za vlastitu sigurnost usred rastućih geopolitičkih napetosti i globalnih promjena. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uputio je oštru kritiku europskim državama zbog prevelikog oslanjanja na Sjedinjene Države u rješavanju sigurnosnih pitanja u vlastitom susjedstvu, zahtijevajući radikalnu promjenu pristupa.

Na panelu Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku Rutte je postavio pitanje zašto je američka pomoć bila nužna za neutralizaciju iranskog nuklearnog programa. Pojasnio je kako Europa mora biti sposobna sama rješavati krize koje se događaju u njezinoj neposrednoj blizini te prestati tražiti američku intervenciju za svaki regionalni problem.

​- Zašto se opet svi okreću SAD-u zbog Huta u Crvenom moru? Zato što Europljani očito nemaju dovoljno kapaciteta da to riješe sami. A to je europsko susjedstvo, ne američko - izjavio je Rutte.

Istaknuo je da europske nacije ne ulažu dovoljno u vlastite vojne snage.

​- Nemate kapaciteta, čekate da SAD čisti vaše dvorište - dodao je.

Rutte smatra da se Savez mora razvijati u smjeru europske samostalnosti i da Europa mora brzo izgraditi vojne kapacitete kako bi samostalno jamčila vlastitu sigurnost bez stalnog nadzora iz Washingtona.

Koncept novog Saveza

Ovaj poziv na veću europsku odgovornost nadovezuje se na novu viziju o snažnijoj Europi unutar transatlantskog saveza. Tijekom summita u Haagu 2025. godine članice su dogovorile znatno povećanje ulaganja u obranu. Postavile su jasan cilj prema kojemu bi do 2035. godine trebale izdvajati tri i pol posto bruto domaćeg proizvoda za osnovne obrambene potrebe.

Samo tijekom 2025. i 2026. godine europski saveznici i Kanada uložili su dodatnih dvjesto pedeset osam milijardi dolara u obranu. Ukupna obrambena potrošnja europskih članica dosegnula je nevjerojatnih šesto trideset osam milijardi dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na razdoblje od prije nekoliko godina. Njemačka je tako postala najveći europski potrošač na obranu, s proračunom koji se gotovo udvostručio. Poljska također drastično povećava svoja izdvajanja i planira potrošiti preko četiri i pol posto svog BDP-a na vojsku.