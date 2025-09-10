Obavijesti

News

Komentari 0
NIJE IZOLIRANI SLUČAJ

Šef NATO-a: 'Ovaj ruski potez je bio nepromišljen! Pažljivo ćemo pratiti razvoj cijele situacije'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šef NATO-a: 'Ovaj ruski potez je bio nepromišljen! Pažljivo ćemo pratiti razvoj cijele situacije'
Foto: Yves Herman

Rutte je dodao da je u tijeku cjelovita istraga, ali da je jasno da taj incident nije izoliran slučaj

Članice NATO-a izrazile su solidarnost s Poljskom i osudile “nepromišljeno ponašanje” Rusije koja je dronovima povrijedila poljski zračni prostor, izjavio je u srijedu glavni tajnik Saveza Mark Rutte.

“Saveznici su izrazili solidarnost s Poljskom i osudili nepromišljeno ponašanje Rusije”, izjavio je Rutte nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća koje se sastalo na zahtjev Poljske za formalnim konzultacijama među članicama prema članku 4 Washingtonskog ugovora.

Rutte je dodao da je u tijeku cjelovita istraga, ali da je jasno da taj incident nije izoliran slučaj.

Glavni tajnik je izrazio zadovoljstvo odgovorom NATO-a na incident.

“Sinoć su brojni dronovi iz Rusije narušili poljski zračni prostor. Naša protuzračna obrana je aktivirana i uspješno je osigurala obranu NATO-ovog teritorija, za što je i namijenjena. Uz Poljsku je bilo uključeno nekoliko saveznika”, rekao je Rutte.

Dodao je da su u odgovoru sudjelovali poljski zrakoplovi F16, nizozemski F35, talijanski AWACS-i, NATO-ovi višenamjenski transportni zrakoplovi za punjenje goriva u zraku i njemački protuzračne rakete Patriot.

“Pohvaljujem pilote i sve koji su doprinijeli ovom brzom i vještom odgovoru”, rekao je Rutte.

“Saveznici su odlučni braniti svaku stopu savezničkog teritorija. Pažljivo ćemo pratiti situaciju duž naše istočne granice, naše zračne snage stalno su u stanju pripravnosti”, dodao je Rutte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poljska: 'Pronašli smo ostatke projektila'; Tusk: 'Ovakve provokacije nećemo tolerirati'
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Poljska: 'Pronašli smo ostatke projektila'; Tusk: 'Ovakve provokacije nećemo tolerirati'

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025