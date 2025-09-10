Šef NATO-a: 'Ovaj ruski potez je bio nepromišljen! Pažljivo ćemo pratiti razvoj cijele situacije'

Članice NATO-a izrazile su solidarnost s Poljskom i osudile “nepromišljeno ponašanje” Rusije koja je dronovima povrijedila poljski zračni prostor, izjavio je u srijedu glavni tajnik Saveza Mark Rutte.

“Saveznici su izrazili solidarnost s Poljskom i osudili nepromišljeno ponašanje Rusije”, izjavio je Rutte nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća koje se sastalo na zahtjev Poljske za formalnim konzultacijama među članicama prema članku 4 Washingtonskog ugovora.

Rutte je dodao da je u tijeku cjelovita istraga, ali da je jasno da taj incident nije izoliran slučaj.

Glavni tajnik je izrazio zadovoljstvo odgovorom NATO-a na incident.

“Sinoć su brojni dronovi iz Rusije narušili poljski zračni prostor. Naša protuzračna obrana je aktivirana i uspješno je osigurala obranu NATO-ovog teritorija, za što je i namijenjena. Uz Poljsku je bilo uključeno nekoliko saveznika”, rekao je Rutte.

Dodao je da su u odgovoru sudjelovali poljski zrakoplovi F16, nizozemski F35, talijanski AWACS-i, NATO-ovi višenamjenski transportni zrakoplovi za punjenje goriva u zraku i njemački protuzračne rakete Patriot.

“Pohvaljujem pilote i sve koji su doprinijeli ovom brzom i vještom odgovoru”, rekao je Rutte.

“Saveznici su odlučni braniti svaku stopu savezničkog teritorija. Pažljivo ćemo pratiti situaciju duž naše istočne granice, naše zračne snage stalno su u stanju pripravnosti”, dodao je Rutte.