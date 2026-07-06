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poruka iz Ankare

Šef NATO-a: 'Saveznici već ulažu rekordne milijarde u obranu, cilj nam je pet posto BDP-a'

Piše HINA,
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Šef NATO-a: 'Saveznici već ulažu rekordne milijarde u obranu, cilj nam je pet posto BDP-a'
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
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Europske članice NATO-a i Kanada već su povećale izdvajanja za obranu na oko 4 posto svojeg bruto domaćeg proizvoda, rekao je u ponedjeljak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte

„Prošle godine, europski saveznici i Kanada potrošili su gotovo 20 posto više na temeljnu obranu nego godinu prije. Gledajući 2025. i 2026. zajedno, to je 258 milijardi dolara dodatnih ulaganja“, rekao je Rutte novinarima uoči samita čelnika NATO-a u Ankari.

„I trend se nastavlja“, dodao je. 

Na svojem samitu prošle godine zemlje NATO-a složile su se povećati ukupnu obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a do 2035., koje se sastoji od 3,5 posto za temeljna obrambena ulaganja i dodatnih 1,5 posto na stavke povezane sa sigurnošću.

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„Ovdje u Ankari očekujem da će države predstaviti jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od 5%. I dokazi koje dosad vidimo su impresivni“, rekao je Rutte.

Rutte je također rekao da će članice NATO-a u utorak na forumu s obrambenom industrijom objaviti "desetke milijardi dolara novih ugovora".

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